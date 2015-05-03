به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

در این تشکیلات آنچه مسلم است و می‌بایست رعایت شود، سیاست کلی است که از طرف معاونت امور هنری به بنیاد رودکی ابلاغ شده است و آن ساماندهی موسیقی ارکستری تحت پوشش یک تشکیلات منسجم است. موسیقی ارکستری در گونه های متنوع دسته بندی می شود. موسیقی سمفونیک، موسیقی ملی، اپرا موسیقی معاصر و دیگر گونه هایی که دارای بافت ارکستری هستند. چنین موضوعی در شکل یک تشکیلات که دارای دو حوزه محتوایی موسیقی کلاسیک و موسیقی ملی است ساماندهی شده است.

در هر دو حوزه آنچه مسلم است می بایست از تمامی ظرفیت های موجود وسرمایه های انسانی وهنری استفاده شود و در یک برنامه ریزی سالانه و از قبل طراحی شده به اطلاع عموم رسانیده شود.

حوزه های فعالیت اصلی این تشکیلات در سه حوزه اجرا، تولید وآموزش برنامه ریزی شده است.

ساختار اجرایی این تشکیلات در دوبخش محتوایی وسازمانی دیده شده که در بحث محتوایی با حضور مدیران هنری این دو بخش ( موسیقی کلاسیک و ملی) و با مشورت نخبگان و هنرمندان و با توجه به ظرفیت های موجود برنامه سالانه تهیه و در شکل کتابچه سالانه چاپ و در اختیار عموم قرار داده می شود.

در شکل سازمانی نیز به منظور پشتیبانی بخش های دیگری شامل تولید، انتشارات اداری مالی دیده شده است. ضمن اینکه مستند سازی آثار اجرایی، انتشار آثار و تولید رپرتوار ( آهنگساز و تنظیم در موسیقی ملی) از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

روح حاکم به قرار داد های اعضا، امنیت و رعایت حقوق مادی و معنوی نوازندگان است و سیاست های این تشکیلات به سمت افزایش درآمد اعضا و ایجاد انگیزه و احساس غرور و افتخار خواهد بود.

در این تشکیلات تعدادی نوازنده به شکل تمام وقت استخدام می شوند و در برنامه ریزی دقیق سالانه به نحوی طراحی شده است که هر هفته شاهد اجرای گونه های متنوع موسیقی ارکستری شامل موسیقی سمفونیک، موسیقی ملی، معاصر و دیگر گونه ها خواهیم بود. ضمن اینکه استفاده از رهبران و سولیست های میهمان در هر دو گونه موسیقی کلاسیک و ملی شرط اساسی و یکی از نشانه های عدالت فرهنگی است.