به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت امشب ۲۵ اسفند میزبان مقامات و هنرمندانی است که برای تماشای اجرای زنده ارکستر سمفونیک تهران پس از مدت ها تعطیلی و تعلیق فعالیت هایش، در این محل حاضر شده اند.

این ارکستر که به تازگی به رهبری علی رهبری فعالیت هایش را از سر گرفته است در چند سال گذشته و در دوره دولت دهم غیرفعال شده بود.

در مراسم امشب اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی رییس دولت یازدهم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، فرهاد فخرالدینی، شاهین فرهت، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان، داوود گنجه ای، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و ...حضور دارند.

ارکستر سمفونیک تهران در این مراسم سرود جمهوری اسلامی را به طور زنده و رسمی اجرا کرد. اجرای سمفونی شماره ۹ بتهون نیز از دیگر بخش های اجرای امشب است.

در این مراسم فیلمی نیز پخش شد که در آن جهانگیری، جنتی، مرادخانی، بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی درباره ارکستر سمفونیک تهران صحبت کرده و از فعالیت مجدد این مجموعه موسیقایی ابراز خرسندی کردند.

مرادخانی نیز در سخنانی وعده داد ارکستر ملی اردیبهشت فعالیت خود را از سر بگیرد.