حجت الاسلام علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری در خراسان شمالی خبر داد و افزود: این محفل انس همزمان با سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و در آستانه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) با حضور استاد شیخ احمد بن یوسف الازهری، قاری برجسته مصری برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این مراسم معنوی که در آن قاریان و قرآن آموزان استانی، مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت، شامگاه چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، همزمان با شب سالگرد شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر ارشد امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام صفری با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این محفل انس با قرآن، اظهار داشت: برگزاری این گونه محافل تأثیرات بسیار خوبی بر قشر جوان و جامعه دارد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: افزون بر برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری در بجنورد، ظهر چهارشنبه نیز این محفل با حضور استاد شیخ احمد بن یوسف الازهری در محل مسجد جامع شیروان برگزار می شود.

وی خواستار همفکری و همکاری دیگر ادارات و نهادها در راستای برگزاری این محفل و سایر برنامه های قرآنی شد و افزود: البته همدلی و همکاری دستگاه های استانی در برگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی مطلوب است اما در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده، انتظار می رود تعامل بین دستگاهی در برگزاری برنامه ها بیش از گذشته تقویت شود.