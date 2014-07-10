برنامه محافل انس با قرآن در خراسان شمالی با حضور قاری مصری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری 18 محفل انس با قرآن با حضور محمد قطب الطویل، قاری برجسته مصری در شهرهای مختلف خراسان شمالی خبر داد و افزود: این محافل از هجدهم تا بیست و دوم ماه مبارک رمضان مصادف با بیست و پنجم الی بیست و نهم تیر ماه در این استان برگزار می شود.

به گفته وی چهارشنبه هجدهم ماه رمضان نخستین روز برگزاری محافل انس با قرآن در خراسان شمالی با حضور این قاری مصری خواهد بود به گونه ای که نخستین محفل انس با قرآن در محل مسجد جامع فاروج بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.

حجت الاسلام سهرابی اضافه کرد: همچنین در این روز ساعت 19 محفل انس با قرآن در محل امامزاده حمزه رضا(ع) شیروان و بعد از نماز مغرب و عشاء نیز در محل مصلای نماز جمعه مرکز این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی در مورد برنامه های روز دوم حضور محمد قطب الطویل، قاری مصری در خراسان شمالی عنوان کرد: روز پنج شنبه نوزدهم ماه رمضان در بجنورد ساعت هفت صبح یک محفل انس با قرآن در محل ستاد نیروی انتظامی استان و ساعت 18 و 30 دقیقه همان روز نیز محفل انس قرآنی دیگری با حضور این قاری مصری در محل کمپ پتروشیمی خراسان مستقر در بجنورد برگزار می شود.

حجت الاسلام سهرابی اظهار داشت: همچنین در این روز در اسفراین نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در محل امامزاده سیدجعفر(ع) محفل انس قرآن با حضور این قاری مصری دایر خواهد شد.

به گفته وی روز جمعه بیستم ماه رمضان در بجنورد ساعت هفت صبح یک محفل انس با قرآن در محل اداره کل زندان ها، ظهر در گرمه در محل مصلای نماز جمعه، ساعت 19 عصر در جاجرم در محل کارخانه آلومینا و ساعت 21 و 30 دقیقه نیز در سنخواست در محل حرم امامزاده زین العابدین(ع) با حضور محمد قطب الطویل برگزار می شود.

حجت الاسلام سهرابی افزود: روز بیست و یکم ماه رمضان نیز در بجنورد محفل انس با قرآن با حضور محمد قطب الطویل، قاری برجسته مصری ساعت هفت صبح در محل ارتش، در آشخانه بعد از نماز ظهر و عصر در محل امامزاده محمد(ع) دلاور و در شهر راز مرکز شهرستان راز و جرگلان نیز محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع این شهر برپا می شود.

وی با بیان این که در روز پایانی حضور قاری مصری در خراسان شمالی نیز چهار محفل انس با قرآن در بجنورد برگزار می شود، اظهار داشت: ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در محل سپاه حضرت جوادالائمه(ع)، بعد از نماز ظهر و عصر در محل کارخانه سیمان، ساعت 18 در محل دارالقرآن عترت و بعد از نماز مغرب و عشاء نیز در محل امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) برگزار خواهند شد.