تانکرهای آلاینده منتظر«ابتکار»دولت/ کشکان روز و شب کابوس می بیند

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه کشکان به عنوان شریان حیاتی جنوب لرستان که آب کشاورزی بخش عمده ای از لرستان را تامین می کند و از سرشاخه های مهم کرخه محسوب می شود، رودخانه ای که طی سالهای گذشته با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه بوده است.

اگر از کنار آلودگی مراکز استخراج و خطوط انتقال نفت طی سالهای گذشته در رودخانه کشکان بگذریم به کابوس سالهای اخیر این رودخانه یعنی واژگونی تانکرهای حامل مواد سوختی و شیمیایی می رسیم.

حوادثی که هر ماه تکرار می شوند

با توج به قرارگیری پلدختر در گلوگاه شاهراه تزانزیتی شمال - جنوب کشور بسیاری از تانکرهای حامل سوخت صادراتی با ورود از مرز پرویزخان به کشور و عبور از استانهای غربی از جمله کرمانشاه و لرستان راهی بندر امام می شوند، این تانکرها به دلایل مختلف در مسیر عبور از جاده پلدختر دچار واژگونی شده و خسارات جدی به محیط زیست وارد می کنند.

عدم تعریض محور پلدختر، بی توجهی راننده های تانکرهای حامل سوخت به قوانین راهنمایی و رانندگی و گاه غیراستاندارد بودن این تانکرها موجب واژگونی و در نهایت آلودگی آب و خاک منطقه می شود.

این روند به گونه ای است که طی هر ماه محورهای جنوبی لرستان اعم از پلدختر و کوهدشت شاهد تکرار حوادث برای تانکرهای حامل سوخت است که بخش عمده ای از آنها عراقی بوده و درصدی نیز مربوط به تانکرهای ایرانی عبوری از این محور است.

طی ماه گذشته واژگونی تانکرهای حامل مازوت، گازوئیل و اسید سولفوریک حوادثی بوده است که هر کدام آلودگی خاک و البته آب را به همراه داشته اند، موضوعی که در صورت عدم توجه می تواند خسارتهای جدی تری را به دنبال داشته باشد.

مکاتبه ابتکار با وزارت امورخارجه و وزارت راه

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان در این رابطه به مهر می گوید: با توجه به تکرار حوادث برای تانکرهای حامل مواد سوختی و شیمیایی در محورهای جنوبی لرستان مکاتباتی با دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور صورت گرفته است.

مهرداد فتحی بیرانوند ادامه می دهد: دکتر ابتکار نیز موضوع را به وزارت امور خارجه و همچنین وزارت راه و شهرسازی منتقل کرده اند.

وی با اشاره به مفاد کنوانسیون بین المللی "بازل" تصریح کرد: مطابق این کنوانسیون استانداردهایی برای حمل و نقل مواد سوختی و شیمیایی وجود دارد که تانکرهای وارده به کشور باید این استانداردها را رعایت کنند.

لزوم رعایت استانداردها توسط تانکرهای عراقی

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به حوادث رخ داده برای تانکرهای حامل سوخت عراقی در لرستان و خسارات زیست محیطی در این زمینه عنوان کرد: پیگیری این معضل توسط استان لرستان کلید خورده تا منجر به تصمیم گیری جدی در این زمینه شود.

فتحی بیرانوند با تاکید بر اینکه تانکرهای وارد شده از خارج کشور باید استانداردهای لازم بین المللی را داشته باشند خاطر نشان کرد: در این راستا با پیگیری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از طریق وزارت امور خارجه مکاتبه هایی با کشورهای همسایه صورت گرفته است که تانکرهای حامل سوخت اعزامی به ایران دارای استانداردهای لازم باشند.

کارگروهی در لرستان شکل می گیرد

وی به دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: همچنین به دنبال تشکیل کارگروهی با همکاری استانداری لرستان به منظور استفاده از ظرفیت همه دستگاههای مرتبط برای رفع این چالش هستیم.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان ادامه داد: مقرر شده است که این کارگروه با عضویت دستگاههایی مانند اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان، شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی استان، پلیس راه و راهور لرستان و ... تشکیل شود.

فتحی بیرانوند افزود: در حال آسیب شناسی هستیم که هر دستگاه در ذیل این کارگروه نیاز است چه وظایفی برای به حداقل رساندن حوادث و تبعات ناشی از آن انجام دهد.

وی افزود: تعریض جاده های مواصلاتی، نصب علائم و موانع هشدار دهنده، اطلاع رسانی و آموزش، افزایش گشت های محسوس و نامحسوس و ... از جمله مواردی است که برای کاهش تصادفات تانکرهای حامل سوخت و مواد شیمیایی مورد نظر قرار دارد.

تانکرهایی که فقط ضرر دارند

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با یادآوری اینکه ضرر و زیان ناشی از تردد تانکرهای سوخت و مواد شیمیایی در لرستان بیش از نفع آن است افزود: آلودگیهای مکرر آب و خاک از عوارض واژگونی این تانکرها است.

فتحی بیرانوند ادامه داد: این وضعیت در حالیست که هر ماهه شاهد واژگونی چندباره تانکرهای مواد سوختی در محورهای استان هستیم.

وی با بیان اینکه محیط زیست روی این معضل حساس شده و در حال پیگیری موضوع است یادآور شد: انتظار می رود برای کاهش مخاطرات در این زمینه دستگاههای متولی امر هر کدام به وظایف خود عمل کنند.

معضل تانکرهای حامل سوخت در غرب کشور

بنابر این گزارش تریلرهای حامل مواد نفتی، سوخت و ... سالهاست که محورهای مواصلاتی غرب کشور را در اختیار گرفته اند و تکرار حوادث متعدد برای این تریلرها تاکنون مشکلات زیادی را در زمینه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به وجود آورده است.

این وضعیت به گونه ای است که علاوه بر مسئولان محیط زیست لرستان، متولیان محیط زیست کردستان نیز در این زمینه انتقاداتی دارند به طوریکه پیش از این مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کردستان در گفتگو با مهر گفته بود که تردد این تریلرهای حامل سوخت به یکی از مشکلات و چالشهای اساسی در زمینه آلودگی محیط زیست منطقه تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه وضعیت محورهای مواصلاتی این استان برای تردد این تریلرها مناسب نیست و عمده جاده های این منطقه کوهستانی هستند یادآور می شود: در سال گذشته نزدیک به ۲۲ مورد واژگونی این تریلرهای حامل مواد سوختی را داشته ایم که منجر به خسارات جدی به محیط زیست شده است.

انتقادات مسئولان امر و به ویژه فعالان محیط زیست در زمینه خسارات جدی این تریلرها به محیط زیست منطقه از یک سو و نگرانی متولیان امر در زمینه خسارات به زیرساختهای ارتباطی و جاده ای از سوی دیگر از تردد این تانکرها معضلی ساخته که مسئولان برای رفع آن «کاسه چه کنم» در دست گرفته اند.

این در حالیست که مطابق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

وضعیت فعالیت این تانکرها به گونه ای است که حتی مسئولان شهرستان پلدختر برای ترمیم زیرساختهای جاده ای و خسارت ناشی از تردد این ماشین ها خواستار اخذ عوارض از این تریلرها شده اند، موضوعی که هنوز محقق نشده است.