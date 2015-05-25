رابطه سرعت ضربان قلب و ابتلا به دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دریافته اند که سرعت بالاتر ضربان قلب با کاهش میزان گلوکز در زمان ناشتا مرتبط است.

آنها متوجه شدند که افراد دارای ضربان قلب سریع ۵۹ درصد بیشتر از افراد دارای ضربان قلب آهسته در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند.

شیانگ گائو، محقق ارشد تیم مطالعه، در این باره می گوید: «در این مطالعه ما ضربان قلب حدود ۱۰۰ هزار فرد بزرگسال چینی را در حالت استراحت اندازه گیری کردیم و وضعیت آنها را به مدت چهار سال پیگیری نمودیم. ما متوجه شدیم که شرکت کنندگان دارای ضربان قلب سریع تر، بیشتر در معرض ابتلا به دیابت، نشانه های پیش دیابت، و تبدیل از وضعیت پیش دیابت به دیابت بودند.»

وی در ادامه می افزاید: «هر ۱۰ ضربان قلب اضافی در دقیقه با ۲۳ درصد افزایش احتمال ابتلا به دیابت همراه بود.»

محققان در مدت چهار سال مطالعه، داده های بیش از ۷۳ هزار فرد بزرگسال چینی را جمع آوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در طول مدت چهار سال، محققان ۱۷,۴۶۳ مورد دارای علائم پیش دیابت و ۴,۶۴۹ مورد ابتلا به دیابت را شناسایی کردند. آنها گلوکز افراد را از ابتدای سال ۲۰۰۶ هر دو سال یکبار اندازه گیری کردند. تمامی این افراد که از کارگران یک معدن زغال سنگ در چین بودند در ابتدای این مطالعه که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، دیابت نداشتند.