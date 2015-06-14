جایزه بنیاد یونس امره به انتشارات افراز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که بنیاد فرهنگی یونس امره برای تقدیر از نویسندگان، مترجمان و ناشران آثار ترکیه‌ای درسالن ایرج افشار بنیاد دهخدا برگزار کرد، انتشارات افراز به عنوان ناشر برگزیده چاپ آثار ادبیات داستانی و نمایشی ترکیه معرفی شد.

به این ترتیب، جایزه سالانه بنیاد یونس امره در بخش داستان به تهمینه شیخی به خاطر ترجمه کتاب «داستان طولانی» نوشته مصطفی کوتلو، و در بخش نمایشنامه به سید مهدی مدیرواقفی مترجم کتاب‌های «پروانه چینی و دو نمایشنامه دیگر» نوشته مِمِت بایدور، عدالت آقااوغلو و مینه اولجه و همچنین «ازدواج شاعر» نوشته ابراهیم شیناسی اعطا شد.

این کتاب‌ها از مجموعه کتاب‌های ادبیات همسایه در انتشارات افراز منتشر شده است.

مراسم نخستین دوره جایزه سالانه بنیاد فرهنگی یونس امره که با حضور شامیل اوچال رئیس بنیاد یونس امره، کاردار سفارت ترکیه در ایران، احمد محیط طباطبایی کارشناس میراث فرهنگی و جمعی از اهالی فرهنگ برگزار شد.

یونس امره (۶۱۹ تا ۷۰۰ خورشیدی) شاعر بنام ترک زبان و از بزرگان تصوف بود. چامه‌های او تاثیر بسزایی در ادبیات ترک از گذشته تا به امروز داشته‌ است. او در سال هایی پس از بزرگانی چون خواجه احمد یسوی و سلطان ولد زندگی می کرده است.