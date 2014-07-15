به گزارش خبرنگار مهر، لودویگ فان بتهوون یکی از بلندپایه‌ترین چهره‌های موسیقی کلاسیک غرب است. این موسیقی‌دان نابغه آلمانی آثار زیادی خلق کرده که رپرتوار مستحکمی را شکل داده است. از بتهوون 9 سمفونی، 5 پیانوکنسرتو، 10 سونات ویولن، 32 سونات پیانو، آثار بسیاری برای کوارتت زهی و چندین اثر دیگر به جا مانده است.

مجموعه آثار بتهوون معرف شخصیت او هستند. به همین دلیل نمی‌توان منظور و هدف نهایی او را از موسیقی، در چند کلمه خلاصه کرد. موسیقی بتهوون، تمایلی به ایجاد آشوب و برهم زدن نظم عمومی جوامع ندارد. مخاطب آثار بتهوون محال است با گوش سپردن به موسیقی او، و با عمل به احساساتی که موسیقی در او برمی‌انگیزد، دست به کار نابودی جامعه خود شود. برخی از آهنگ‌سازان بعد از جنگ جهانی دوم،‌ موسیقی بتهوون را مردود شمردند. از جمله این هنرمندان می‌توان به جان کیج اشاره کرد. به عقیده او،‌ بتهوون برای انتقال مفاهیم آرمانی خود بیش از اندازه به زیبایی دل بسته بود و این ضعف کار او محسوب می‌شد.

در کتاب «هنر طغیان»که توسط فردریش کرست گردآوری و به همت هنری ادوارد کربیل ویراستاری شده است، بتهوون تفکر خلاق و هنرمندانه خود را نشان داده است. گردآورنده کتاب، مدت و وقت زیادی را صرف مطالعه و تحقیق در کلیه آثار مربوط به بتهوون کرده است. در این کتاب همچنین گفته‌ها و یادداشت‌های بتهوون گردآوری شده‌اند که به درک شخصیت این هنرمند کمک می‌کنند.

بخش‌های مختلف این کتاب عبارت‌اند از: درباره هنر، درباره طبیعت، درباره متون، درباره آهنگ‌سازی، درباره اجرای موسیقی،‌ درباره آثارش،‌ درباره هنر و هنرمند، بتهوون بر کرسی نقد، درباره آموش، درباره شخصیت و احوالاتش، رنجور، خرد جهانی و خدا. بخش‌های بعدی کتاب نیز به پیوست، شرح برخی اعلام و صورت لاتین برخی از اعلام متن اختصاص دارند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

بتهوون توانست پس از مدتی موافقت بارون فون اشتوترهایم، فرمانده یکی از گردان‌های پیاده‌نظام، را برای به کار گرفتن کارل و خدمت در دفاتر ارتش به عنوان داوطلب، جلب کند. کارل بعدها افسر محترم و مرد مقبولی شد. پیش‌تر از این‌ها، بتهوون خود نیز چندان تربیت مداوم و مقبولی نیافته بود. پدر مخمورش با او گاه خوب بود و گاه بد. مادر جوان‌مرگش در سکوت و بی‌صدایی رنج می‌کشید و عمیقا فرزند را درک می‌کرد و فرزند عشقش را به تمامی نثار او کرده بود. بتهوون خود خستگی‌ناپذیر و پویا تلاش کرده بود و بر تربیت سجایای اخلاقی و استعداد خویش تا زمان وفات می‌کوشید.

دشوار می‌توان عقاید او را با هم آشتی داد. از یک طرف چنین می‌اندیشید که برای بالیدن مرد باید بیشترین آزادی‌های ممکن را در ید اختیار او قرار داد و از سوی دیگر شروط سختی را برای تمناهای درونی گاه به گاه انسانی وضع کرده بود؛ اما بتهوون در مجموع دریافته بود که حرکت باید از شروط سخت و در بر گیرنده به سوی آزادی و اختیار باشد. مثالی که او در این باره پیش رو می‌دید،‌ زنی بود با خوی مادرانه و دوستدار، حساس و همدل که همسر فون بروینینگ، صدر اعظم دربار بن،‌ بود و هم او بود که بتهوون درباره‌اش گفته بود: «او می‌داند که چطور دست تطاول حشرات را از شکوفه‌های باغ کوتاه کند.»

نظریات بتهوون در باب آموزش موسیقی در فصول دیگر آمده‌اند...

این کتاب 120 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 5 هزار و 800 تومان منتشر شده است.