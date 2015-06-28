کمبود هندوانه نداریم/ عرضه گسترده از نیمه دوم تیر

عباس کشاورز در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا علت افزایش قیمت هندوانه در بازار طی سال‌جاری کاهش سطح زیر کشت این محصول در کشور است؟ اظهارداشت: اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ هندوانه‌ای که در مناطق جنوبی کشور کشت شده بود، با افت قیمت زیادی در بازار همراه بود و این موضوع مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی سعی کرد در مناطق جیرفت، کهنوج، سیستان و بلوچستان و میناب سطح زیر کشت را کنترل کند تا وقایع سال زارعی گذشته تکرار نشود، گفت: در همین راستا، ما سعی کردیم تولیدکنندگان مناطق گرمسیری را متقاعد کنیم که سطح زیر کشت این محصول را کنترل کنند اما در بقیه مناطق کشت برنامه‌ای وجود نداشته و کشت هندوانه در این نقاط فراوان انجام شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه نگرانی در زمینه کمبود هندوانه وجود ندارد، اظهارداشت: معمولا از نیمه دوم تیرماه عرضه این محصول به بازار فراوان می‌شود.

کشاورز اضافه کرد: عمده تولید تابستانه هندوانه مربوط به استان‌هایی مانند همدان و زنجان است و امسال با توجه به اینکه استان‌های یاد شده بهار سرد و خنکی را پشت سر گذاشتند، تولید محصولشان با تاخیر همراه بوده اما به طور کلی کشت تابستانه هندوانه تغییری نکرده و تولید به اندازه کافی گزارش شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی در مورد جلسه تعیین میزان واردات برنج به کشور نیز گفت: هنوز چنین جلسه‌ای برگزار نشده است.