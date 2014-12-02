کشاورزان زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان از کشت تک محصولی خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان بخش زرآباد که سال گذشته بیش از ۱۲ هزار هکتار از راضی این منطقه را به کشت هندوانه اختصاص دادند به دلیل ازدیاد و فراوانی این محصول در زمان برداشت و همچنین گرانی هزینه حمل و نقل دچار زیان شدند که این موضوع موجب خروج آنها از کشت تک محصولی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنارک در گفتگو با مهر با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از هندوانه کاران این بخش به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل دچار ضرر و زیان شدند بیان داشت: امسال به منظور پیشگیری از این موضوع بهره برداران بخش کشاورزی از کشت تک محصولی هندوانه خارج شدند و با کاشت گندم در زمین های زراعی خود برای نخستین بار برداشت این محصول را نیز تجربه خواهند کرد.

حسن شاولی بیان داشت: در همین راستا ۱۰۰ هکتار از زمین های زراعی این بخش به کشت گندم اختصاص یافته است.

وی حاصلخیزی خاک و شرایط آب و هوایی مناسب را موجب کاشت هندوانه در دو نوبت در سال عنوان کرد و افزود: نوبت نخست کاشت هندوانه در این منطقه در نیمه دوم شهریور ماه آغاز می شود و زمان برداشت محصول نیز اواخر آذر ماه انجام می شود.

وی گفت: مرحله کشت دوم در نیمه دوم مهرماه یا اوایل آبان شروع می شود و تا پایان آذر ماه ادامه دارد و زمان برداشت محصول از نیمه دوم بهمن ماه در این منطقه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان کنارک دو هزار هکتار به کشت محصول باغی اختصاص دارد گفت: در بین محصول های باغی موز با یک هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است و بطور متوسط از هر هکتار ۳۵ تن محصول برداشت می شود.