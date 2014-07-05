امسال 16 هزار تن هندوانه در لنگرود برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز هادی زاده ظهر شنبه در حاشیه مراسم آغاز برداشت هندوانه در لنگرود افزود: در حال حاضر این شهرستان هزار و 200 هکتار باغ هندوانه و هزار و 400 نفر بهره بردار دارد.

وی همچنین اظهارداشت: هر ساله کشاورزان منطقه چاف، چمخاله و دهستان گل سفید این شهرستان به کشت محصول هندوانه اقدام می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود گفت: پیش بینی می شود امسال 16 هزار تن هندوانه با احتساب هر هکتار 20 تن در این شهرستان برداشت شود.

وی در ادامه ارزش اقتصادی این میزان محصول را هشت میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: امسال به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی و بارندگی های خفیف 30 درصد محصول هندوانه این شهرستان از بین رفته است.

هادی زاده همچنین شرایط توسعه کشاورزی در لنگرود را ممتاز توصیف کرد و بر لزوم توسعه زیر ساخت های این بخش مهم اقتصادی در منطقه تاکید کرد.

وی اذعان داشت: به یقین کشاورزی استان به ویژه شهرستان لنگرود دارای پتانسیل ‌ها و توانمندی ‌های ویژه‌ ای است که در صورت توسعه این بخش‌ شاهد ایجاد اشتغال پایدار در استان نیز خواهیم بود.

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود بیان داشت: با توسعه بخش‌ های مختلف کشاورزی از قبیل دامپروری، باغداری، زراعت، کشاورزی، زنبورداری و غیره ضمن ایجاد فرصت شغلی مناسبی برای جوانان همگان شاهد تامین بخش مهمی از نیازهای کشور در این استان خواهند بود.

وی تاکید کرد: تحقق این مهم نیازمند داشتن برنامه‌ ریزی کلان، بلند مدت و همچنین سرمایه گذاری موثر است.