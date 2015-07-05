اعضای بدن زن ۴۷ ساله ماهشهری به سه بیمار نیازمند اهدا شد‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر امین بحرینی اظهار کرد: اعضای بدن یک زن ۴۷ ساله ماهشهری که به دنبال اختلال در عروق داخلی بافت مغز، دچار خونریزی وسیع شده بود در تاریخ ۱۱ تیرماه به بیمارستان گلستان اهواز اعزام شد.

وی افزود: تیم درمان جراحی مغز و اعصاب بیمارستان با بررسی و انجام آزمایش‌ها چندگانه و ویژه٬مرگ مغزی وی را تائید کرد.

بحرینی ادامه داد: پس از محرز شدن مرگ مغزی توسط کادر درمانی٬ با تلاش و رایزنی‌های لازم توسط تیم فراهم آوری و هماهنگی پیوند اعضاء٬خانواده وی برای اهدای اعضای بدن وی رضایت خود را اعلام کردند.

وی در پایان گفت: دو كلیه این خانم به دو بیمار ۳۴ ساله اهل مسجدسلیمان و ۴۳ ساله اهل اهواز پیوند زده شد و كبد وی نیز به دلیل نبود فرد مناسب در خوزستان، برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.