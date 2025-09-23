چنانه: اعضای نوجوان ۱۷ ساله رامهرمزی به سه بیمار نیازمند اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: زندهیاد «امیرحسین رضاییراد» نوجوان اهل روستای رودزرد رامهرمز بر اثر سانحه تصادف موتورسیکلت دچار آسیب شدید مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان گلستان اهواز، به رغم تلاشهای تیم درمانی، مرگ مغزی او تأیید شد.
وی افزود: خانواده رضاییراد در اقدامی خداپسندانه به اهدای اعضای فرزند خود رضایت دادند و تیم پیوند متشکل از اساتید، پزشکان و کارشناسان بلافاصله وارد عمل شد.
به گفته چنانه، در این فرآیند، دو کلیه این نوجوان به یک خانم ۳۸ ساله از اهواز و یک مرد ۲۸ ساله از شوش پیوند زده شد و کبد او نیز به مردی ۴۷ ساله از اهواز اهدا شد.
مسئول فراهمآوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: این اقدام، سیزدهمین عمل اهدای عضو از ابتدای سال جاری در خوزستان بوده است.
وی تأکید کرد: با وجود آمار بالای مرگ مغزی در استان، همچنان نیازمند فرهنگسازی و افزایش مشارکت خانوادهها هستیم چرا که هر فرد دچار مرگ مغزی میتواند با اهدای اعضای خود زندگی حداقل هفت بیمار را نجا ت دهد.
