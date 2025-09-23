  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

چنانه: اعضای نوجوان ۱۷ ساله رامهرمزی به سه بیمار نیازمند اهدا شد

اهواز – مسئول فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۷ ساله‌ای از شهرستان رامهرمز خبر داد که با تصمیم خانواده‌اش، جان چند بیمار نیازمند عضو نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: زنده‌یاد «امیرحسین رضایی‌راد» نوجوان اهل روستای رودزرد رامهرمز بر اثر سانحه تصادف موتورسیکلت دچار آسیب شدید مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان گلستان اهواز، به رغم تلاش‌های تیم درمانی، مرگ مغزی او تأیید شد.

وی افزود: خانواده رضایی‌راد در اقدامی خداپسندانه به اهدای اعضای فرزند خود رضایت دادند و تیم پیوند متشکل از اساتید، پزشکان و کارشناسان بلافاصله وارد عمل شد.

به گفته چنانه، در این فرآیند، دو کلیه این نوجوان به یک خانم ۳۸ ساله از اهواز و یک مرد ۲۸ ساله از شوش پیوند زده شد و کبد او نیز به مردی ۴۷ ساله از اهواز اهدا شد.

مسئول فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: این اقدام، سیزدهمین عمل اهدای عضو از ابتدای سال جاری در خوزستان بوده است.

وی تأکید کرد: با وجود آمار بالای مرگ مغزی در استان، همچنان نیازمند فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت خانواده‌ها هستیم چرا که هر فرد دچار مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای خود زندگی حداقل هفت بیمار را نجا ت دهد.

