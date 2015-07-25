مجله مهر: در روزهای گذشته خبر ورود لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه به ایران با واکنش های زیادی در فضای مجازی روبرو شد. بسیاری از ایرانی ها مخالفت خود را از حضور فابیوس اعلام کرده اند. هرچند که خیلی ها فابیوس را در ماههای اخیر به کارشکنی علیه مذاکرات هسته ای می شناسند ولی به نظر می رسد علت اصلی مخالفت کاربران ایرانی ربط چندانی به سیاست نداشته و بیشتر متوجه فاجعه خون های آلوده به ایدز است.

در دوران نخست‌وزیری فابیوس خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو فرانسه فراورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروس HIV و هپاتیت را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و ... صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبکسری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده به ویروس HIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند. نتیجه این فاجعه چیزی نبود جز آلوده شدن بسیاری از هموطنان ایرانی به ویروس ایدز!

حالا در شبکه های اجتماعی کاربران برای فابیوس طرح های گرافیکی منتشر کرده اند تا خاطره قربانیان خون های آلوده را دوباره زنده کنند.

این اعتراض در رسانه های بین المللی نیز انعکاس ویژه ای یافت. تا جایی که المانیتور در یادداشتی به واکنش منفی ایرانی ها به سفر فابیوس پرداخت.

نکته جالب اینکه در فضای رسانه ای داخل کشور نیز به نظر می رسد اوضاع برای ورود فابیوس آنچنان هموار نیست. بسیاری از رسانه ها به بازتاب خیانت فابیوس علیه بیماران هموفیلی پرداخته و برخی دیگر ماجرای دریافت غرامت از فرانسه را مطرح کردند. اما در این میان یکی از رسانه های داخلی در موضعی متفاوت تلاش کرد تا سفر فابیوس را مثبت ارزیابی کرده و با موج مخالفت کارابران ایرانی مقابله کند.

اما این رویکرد به مذاق مخاطبین این رسانه خوش نیامد و ذیل این یادداشت نظرات جالب توجهی ثبت شده است. یکی از کاربران با نام «فرزند ایران» در واکنش به رویکرد این رسانه می نویسد: «حرف هایی میزنی که برای خوانندگان خوش میاد. ولی بازم به غیرت سیب زمینی! هزاران جوون ایرانی ایدز گرفتن که اگر تمام دنیا بخوان هم نمیتونن جبرانش کنن!»

یکی دیگر از کاربران خطاب به نویسنده این یادداشت می نویسد: «امریکا به خاطر اینکه طرف چند تا جمله هنگام اشغال سفارت امریکا ترجمه کرده برخلاف قوانین سازمان ملل بهش ویزای ندادن! بعد اینجا طرف باعث آلوده شدن افراد کشورمون به ایدز شده حتی انتقاد هم نباید بکنیم؟؟؟ فقط یه لحظه تصور کن برادر یا خواهر خودت الان به خاطر خون آلوده ایدز داشت باز هم همچین مقاله ای می نوشتی؟»

این واکنش ها نشان می دهد پرونده واردات فرآورده‌های خونی مبتلا به ایدز، هیچگاه از خاطر ایرانی‌ها پاک نمی‌شود؛ پرونده‌ای که باعث شد نام اولین بیمار ایدزی در ایران ثبت شود.