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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۲۸

رئیس اداره ایمنی، ترافیك و حریم راههای راه و شهرسازی:

ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرستان بجنورد تخریب و پاکسازی شد

ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرستان بجنورد تخریب و پاکسازی شد

بجنورد- رئیس اداره ایمنی، ترافیك و حریم راههای راه و شهرسازی خراسان شمالی از پاکسازی تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، علی پرتونیا اظهار داشت: بر اساس حكم صادره از سوی مقام قضایی و همراهی ماموران انتظامی، تعدادی ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهرستان بجنورد قلع و قمع و پاكسازی شد.

وی افزود: اجرای این امر در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ حقوق دولت و بیت المال و همچنین صیانت از حریم راهها و با عنایت به تبصره یك ماده ۶ قانون ایمنی وحفاظت از حریم راههای كشور صورت گرفت.

پرتونیا تصریح کرد: همچنین در روزهای آتی با اخذ نیابت قضایی اقدامات لازم جهت پاکسازی دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز، از اولویت برنامه های این اداره کل خواهد بود.

وی از متقاضیان ساخت و ساز در حریم راهها خواست تا قبل از هر گونه عملیات اجرایی برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند.

پرتونیا تصریح کرد: در صورت عدم رعایت ضوابط، با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز که منجر به کاهش ضریب ایمنی جاده و کاربران آن شود برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 2869620

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