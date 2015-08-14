پیکر آیت الله قرهی در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر آیت الله عبدالعلی قرهی از اساتید حوزه علمیه قم، عصر جمعه از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع شد.

در این مراسم، حضرات آیات حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه، سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و حجت الاسلام حجازی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، نمایندگان بیوت مراجع، برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اساتید، طلاب و مسئولان و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

نماز میت توسط آیت الله محسن خرازی بر پیکر آیت الله قرهی اقامه شد و سپس پیکر این عالم پارسا در آرامستان شیخان قم به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت آیت الله قرهی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حسنیه شهدا واقع در خیابان صفائیه برگزار می‌‌شود.