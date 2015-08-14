  1. سیاست
  2. رهبری
۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درگذشت حجت‌الاسلام قرهی را تسلیت گفتند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درگذشت حجت‌الاسلام قرهی را تسلیت گفتند

در پی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالعلی قرهی، رهبر معظم انقلاب با صدور پیامی رحلت وی را به خانواده و ارادتمندان وی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را به ارادتمندان و بازماندگان ایشان بویژه فرزند فاضل و بزرگوار ایشان جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمّد حسن قرهی تسلیت عرض می کنم.

آن مرحوم عمری را با طهارات و تقوا و خدمت به دین و علم گذرانیده و سال های طولانی در نجف و قم در کنار امام راحل عظیم الشأن، حضوری وفادارانه و صمیمی داشتند و یاد نیک ایشان همواره در خاطر اینجانب باقی است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علّو درجه برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

سید علی خامنه ای
۲۳/ مرداد/ ۱۳۹۴

کد مطلب 2883052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها