به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را به ارادتمندان و بازماندگان ایشان بویژه فرزند فاضل و بزرگوار ایشان جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمّد حسن قرهی تسلیت عرض می کنم.

آن مرحوم عمری را با طهارات و تقوا و خدمت به دین و علم گذرانیده و سال های طولانی در نجف و قم در کنار امام راحل عظیم الشأن، حضوری وفادارانه و صمیمی داشتند و یاد نیک ایشان همواره در خاطر اینجانب باقی است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علّو درجه برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

سید علی خامنه ای

۲۳/ مرداد/ ۱۳۹۴