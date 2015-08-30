علی مغازه‌ای مدیر هنری اولین «شب‌های موسیقی نواحی» در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات برگزاری این ویژه برنامه های موسیقایی توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که با شورای سیاستگذاری فستیوال موسیقی نواحی «آیینه‌دار» با دبیری هنری استاد محمد رضا درویشی صورت گرفته اولین دوره ویژه برنامه «شب های موسیقی نواحی» ۱۱ تا ۱۳ شهریور ماه امسال با حضور هنرمندان جوان موسیقی نواحی منطقه شرق و جنوب شرق استان های خراسان و سیستان و بلوچستان در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می‌شود.

به گفته وی، همزمان با برگزاری این ویژه‌برنامه از آلبوم صوتی دوره اول فستیوال موسیقی «آیینه دار» نیز رونمایی خواهد شد.

وی درباره اهداف برگزاری این ویژه‌برنامه موسیقایی گفت: در اثنای برگزاری دو دوره فستیوال موسیقی نواحی«آیینه دار» که سال گذشته و امسال با محوریت موسیقی منطقه خراسان و سیستان و بلوچستان در دوره اول و موسیقی منطقه جنوب کشور در دوره دوم برگزار شد، متوجه شدیم تعدادی از آیینه داران موسیقی نواحی که همان پیشکسوتان موسیقی هستند به دلیل بالا رفتن سن متاسفانه دار فانی را وداع گفتند به طوری که در دوره پیشین استادان بزرگی چون نور محمد درپور و غلامعلی پورعطایی و همزمان با دوره دوم استاد خلیفه مارگیری از میان ما رفتند. بنابراین ما آمدیم و ایده ای را مطرح کردیم که اگر امکان داشت بتوانیم با هدف از بین نرفتن میراث این هنرمندان بزرگ شرایطی را به وجود آوریم که جوان ترهای این عرصه فرصتی برای ارائه کارهایی داشته باشند که برگرفته از موسیقی استادان بزرگ موسیقی نواحی محل اقامتشان است.

دبیر هنری اولین «شب‌های موسیقی نواحی» افزود: آنچه در این ویژه برنامه ها برایمان مهم بود حمایت از جوان ترهاست. اینکه آنها بدانند محلی برای دیده شدن دارند و به این نتیجه برسند که موسیقی نواحی نیز طرفداران خاص خود را دارد که به ارزش این گونه موسیقایی پی برده اند و هدفشان از شنیدن موسیقی فقط پر کردن اوقات فراغت نیست و صد البته در سبد فرهنگی خود شنیدن آثاری مرتبط با موسیقی نواحی را جای داده اند.

دبیر اجرایی اولین و دومین فستیوال موسیقی نواحی «آیبنه دار» در ادامه صحبت های خود گفت: ما با توجه به ظرفیت فستیوال موسیقی نواحی «آیینه دار» سیاست هایی مبنی بر برگزاری «شب های موسیقی نواحی» داشتیم که بتوانیم ورای توجه به این رویداد در طول سال نیز از جوان ترهایی که به موسیقی نواحی علاقه دارند استفاده بهتری کنیم. به همین منظور در این مدت جوانان هنرمند شهرستان های مورد نظر را شناسایی و از آنها برای شرکت در این ویژه برنامه ها دعوت کردیم. در واقع سیاست حمایت از بزرگان و تشویق جوانان در کنار هم عمده توجه ما برای برگزاری ویژه برنامه های شب های موسیقی نواحی بوده که این بار هم با مشاوره های استاد محمدرضا درویشی و تهیه کنندگی احسان رسول اف در برج آزادی برگزار می شود.

مغازه ای در پایان اشاره کرد: ما در این دوره از این ویژه برنامه ها نهایت تلاش خود را انجام خواهیم داد تا فرهنگ بلیت فروشی برای آثار مرتبط با موسیقی نواحی را نیز جا بیندازیم چرا که معتقدیم این گونه موسیقایی به قدری دارای ارزش و کیفیت است که می توان برای آن بلیت فروشی کرد کما اینکه اجراهای قبلی فستیوال موسیقی نواحی این را نشان داده که هدف برگزارکنندگان به هیچ عنوان سود و مسایل اقتصادی نیست بنابراین اگر ماجرای بلیت فروشی را برای این ویژه برنامه در نظر گرفتیم فقط یک سیاست حمایت گرایانه است.