به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از فستیوال که طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم خردادماه با تمرکز بر موسیقی جنوب کشور برگزار می شود، بیش از ۱۲۰ هنرمند به صورت انفرادی و گروهی طی سه روز در تالار رودکی به اجرای موسیقی مناطق جنوبی کشور می پردازند.در این دوره همچنین از هنرمندان شاخص موسیقی نواحی جنوب کشور در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد شد.
محمدرضا درویشی به عنوان دبیر عملی و علی مغازه ای به عنوان دبیر اجرایی از سال گذشته به همت بخش خصوصی، فستیوال موسیقی نواحی و آیینی «آینه دار» را در جهت ارائه موسیقی بومی و ثبت و حفظ این میراث معنوی پایه گذاری کرده اند که امسال نیز دومین دوره آن برگزار خواهد شد.
اولین دور فستیوال «آینه دار» مهرماه سال ۹۲ با تمرکز بر موسیقی منطقه جنوب شرقی کشور و مناطق تربت جام، باخرز و سیستان و بلوچستان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
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