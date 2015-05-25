به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از فستیوال که طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم خردادماه با تمرکز بر موسیقی جنوب کشور برگزار می ­شود، بیش از ۱۲۰ هنرمند به صورت انفرادی و گروهی طی سه روز در تالار رودکی به اجرای موسیقی مناطق جنوبی کشور می ­پردازند.در این دوره همچنین از هنرمندان شاخص موسیقی نواحی جنوب کشور در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد شد.

محمدرضا درویشی به عنوان دبیر عملی و علی مغازه ­ای به عنوان دبیر اجرایی از سال گذشته به همت بخش خصوصی، فستیوال موسیقی نواحی و آیینی «آینه دار» را در جهت ارائه موسیقی بومی و ثبت و حفظ این میراث معنوی پایه گذاری کرده ­اند که امسال نیز دومین دوره آن برگزار خواهد شد.

اولین دور فستیوال «آینه دار» مهرماه سال ۹۲ با تمرکز بر موسیقی منطقه جنوب شرقی کشور و مناطق تربت جام، باخرز و سیستان و بلوچستان در خانه­ هنرمندان ایران برگزار شد.