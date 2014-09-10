موسفیدان موسیقی تجلیل شدند/ پاسخ مدیرعامل خانه موسیقی به منتقدان

به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی و دبیر نخستین فستیوال موسیقی تهران در ابتدای این مراسم گفت: برگزاری این جشن و فستیوال موسیقی تهران اتفاق خجسته ای است که همه باید قدردان آن باشیم. امیدوارم در سال های بعد نیز این روند ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: چند سال پیش که شورای مشورتی خانه موسیقی را تاسیس کردیم و دوستان عضو این شورا به هیات مدیره و شورای عالی خانه موسیقی پیوستند موضوع کپی رایت یکی از مهم ترین مباحث ما بود که بنا به دلایلی طرح و اجرای این موضوع دیرهنگام شروع شد و با اینکه برای این مساله کپی‌رایت را عجله‌ای انجام داده‌ایم اما توانستیم در همین مدت کوتاه موفقیت های زیادی را کسب کنیم.

اظهارات مدیرعامل درباره تعطیلی کنسرت ها

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به انتقاد برخی‌ها از عملکرد خانه موسیقی تصریح کرد: دوستانی که به ما خرده می گیرند که ما به نسبت به برخی از اتفاقات بی تفاوت حرکت می کنیم بدانند که واقعا چنین نیست به ویژه اینکه هم شورای عالی خانه هنرمندان و هم هیات مدیره خانه موسیقی همه اتفاقات حوزه موسیقی را رصد می کند و آنجا که باید واکنش نشان دهند این کار را انجام می دهد.

نوربخش توضیح داد: ما در بحث تعطیلی کنسرت ها همواره پیگیر بوده ایم کما اینکه در جلسه ای که هنرمندان با رییس جمهوری داشتند این موضوع را مطرح کردیم که وقتی یک نهاد رسمی دولتی برای کنسرت مجوزی را صادر می کند پس لزومی ندارد که بعد از صدور این مجوز جلوی برگزاری کنسرت‌ها گرفته شود. ضمن اینکه ما در زمانی که از حضور نوازندگان زن در کنسرت ها ممانعت به عمل می آمد، موضع خود را نشان دادیم و گفتیم که این موضوع اصلا مورد پذیرش نیست چراکه معتقدیم موسیقی زن و مرد ندارد بنابراین نباید شاهد باشیم که در برخی از شهرستان ها به گروهی که نوازنده خانم دارند مجوز برگزاری کنسرت را ندهند.

کلاسهای آموزش موسیقی فرهنگسرا از مهر ماه مجددا راه اندازی می شود

وی درباره تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها گفت: ما درباره این موضوع نیز جلسات متعددی را با مسوولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار کردیم و در این جلسات دغدغه های هر دو طرف اعلام شده اما در آخرین پیگیری که طی هفته های اخیر انجام شده دوستان به ما قول دادند که مهر ماه امسال کلاس های آموزش موسیقی در فرهنگسراها مجددا راه اندازی خواهد شد.

دبیر فستیوال موسیقی تهران در بخش پایانی صحبتهای خود ضمن تشکر از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر نهادها در برگزاری فستیوال موسیقی تهران اضافه کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر بعضا شنیده ام که ادارات ارشاد برخی از شهرستانها برای برگزاری کنسرت های گروههای موسیقی در خارج از تهران تمایل خود را نسبت به شراکت و یا تهیه کنندگی کنسرت مورد نظر اعلام کرده اند که امیدوارم این خبر درست نباشد و دولت این بار نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان یک حامی در کنار هنرمندان باشد و فقط کار حمایتی انجام دهد.

یادی از درگذشتگان موسیقی و تجلیل از پیشکسوتان موسیقی نواحی

در ادامه این مراسم که جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده بود از مقام هنری درگذشتگان موسیقی ایران از جمله آقاجان آقایی پیشکسوت موسیقی شمال خراسان، محمود ذوالفنون نوازنده و مدرس ویولن، محمد علی ابرآویز شاعر و ترانه‌سرا، قسمت خانی خواننده موسیقی تالشی، سلیمان ولی نژاد نوازنده دوتار شمال خراسان، حسین یوسف زمانی آهنگساز و نوازنده ویولن، بیوک آقاشکورزاده نوازنده پیشگام تار مراغه، مهدی رفعتی نوازنده پیانو و آهنگساز، محمدرضا لطفی آهنگساز و نوازنده پیشکسوت تار و سه تار، نیما وارسته تنظیم کننده و نوازنده موسیقی پاپ تجلیل به عمل آمد.

بر اساس گزارش مهر، در بخش تجلیل از پیشکسوتان موسیقی نواحی هم که با حضور کیخسرو پورناظری، مرتضی کاظمی مشاور اقتصادی وزیر ارشاد، داود گنجه ای قائم مقام رییس هیات مدیره خانه موسیقی و محمد سریر رییس هیات مدیره خانه موسیقی برگزار شد از سبز علی خجسته مشهور به سوز علی سازی نوازنده دهل منطقه چهار محال و بختیاری، عاشیق محمد حسین دهقان خواننده و نوازنده قوپوز منطقه ارومیه، قنبر راستگو مشهور به خالو قنبر نوازنده و خواننده منطقه بندرعباس و خضر قادری مشهور به خله درزی خنیاگر پیشکسوت و نوازنده شمشال منطقه سردشت با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

رییس هیات مدیره و ملاحظات در موسیقی

محمد سریر رییس هیات مدیره خانه موسیقی هم در ادامه این مراسم با بیان اینکه ما و جامعه موسیقی به شدت نیازمند پشتیبانی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی هستیم، بیان کرد: به طور حتم این حضور شماست که به ما انگیزه می دهد تا بتوانیم به سهم خود نوای خوش را به شما برسانیم و به نظر من برگزاری اولین فستیوال موسیقی تهران که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد آغاز خوبی برای ماست که هدف اصلی آن جوانان هستند.

وی ادامه داد: امسال گروه‌های برجسته ای در فستیوال موسیقی تهران حضور پیدا کردند اما همین موضوع از نظر ما آغازی برای حضور هنرمندان جوان در دوره های بعدی است که بتوانیم از ظرفیت های آنها استفاده کنیم؛ هنرمندانی که واقعا مستعد در عرصه موسیقی هستند اما تاکنون امکان حضور در صحنه را نداشتند و این حیف است که نتوانیم از هنرنمایی آنها استقاده کنیم.

رییس هیات مدیره خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: هم ما و هم مسوولان، ملاحظات موسیقی کشورمان را می دانیم. البته من معتقدم هر صوتی موسیقی نیست چراکه ما زمانی می توانیم از موسیقی یاد کنیم که جنبه های هنری آن نیز مورد توجه قرار گیرد به همین خاطر آن چیزی که جنبه موسیقی دارد حتما توسط مسوولان نیز پذیرفته می شود.

تقدیر از پیشکسوتان عرصه آموزش موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر بعد از صحبتهای سریر نوبت به بخش تقدیر از استادان موسیقی ایران رسید که در این بخش هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی و کامبیز روشن روان تندیس های این بخش را اهدا کردند.

امیراشرف آریانپور، تقی ضرابی، محمد موسوی، حسن ناهید و فاطمه هما سادات افسری مدرسان و هنرمندان پیشکسوتی بودند که در این بخش از آنها تجلیل شد.

حمیدرضا نوربخش به نمایندگی از خانه موسیقی در بخش دیگر مراسم با اهدای لوح تقدیری ویژه از خدمات آموزشی استاد مصطفی کمال پورتراب تجلیل به عمل آورد.

تقدیر از برگزیدگان بخش کتاب با چاشنی انتقاد

در بخش برگزیدگان بخش کتاب هم که در حضور مصطفی کمال پورتراب، نصر الله ناصح پور و داریوش پیرنیاکان برگزار شد ضمن تقدیر از کتاب «سه تار» نوشته فرهود صفرزاده از انتشارات ماهور و کتاب «اهل ساز؛ سازشناسی موسیقی بوشهر» نوشته محسن شریفیان از انتشارات داستان سرا، در بخش کتابهای پژوهشی کتاب «بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین» نوشته سید حسین میثمی از انتشارات سوره مهر به عنوان رتبه اول و کتاب «دف و دایره در تاریخ ایران، در ادبیات فارسی، در جهان ایرانی» نوشته کیوان پهلوان از انتشارات آرون به عنوان رتبه دوم بخش پژوهش معرفی شدند.

در بخش آموزش نیز کتاب «صد درس، شیوه تنبورنوازی» نوشته علی اکبر مرادی از انتشارات موسیقی عارف به عنوان اثر برگزید انتخاب شد.

علی اکبر مرادی بعد از دریافت جایزه خود گفت: اینکه در دولت های قبلی به موسیقی مقامی بی توجهی شد کاری ندارم اما در این مدت جشنواره هایی برگزار شدند که هیج اثری از موسیقی نواحی در بخش های مختلف آن نیست مانند همین جشنواره موسیقی جوان که دو سال است از برگزاری مجدد آن می گذرد اما از موسیقی نواحی در آن خبری نیست این در حالی است که سازهای غربی برای خود جایگاهی ویژه در این جشنواره دارند اما از سازهای موسیقی نواحی که به نظرم همین ها ارکستر ملی ما را تشکیل می دهند هیچ صحبتی نمی شود.

هیات داوران در بخش ترجمه نیز کتاب «الموسیقی الکبیر نوشته ابونصر فارابی» ترجمه، پژوهش و شرح فارسی از دکتر مهدی برکشلی از انتشارات سروش را به عنوان اثر برگزیده معرفی کرد.

اجرای زنده گروه موسیقی نواحی ایران به سرپرستی پیمان بزرگ نیا، دونوازی فلوت و پیانو به هنرمندی فیروزه نوایی و آرپینه ایسرائیلیان، کوراتت کمانچه با هنرمندی نسیم اربابی، سارا هستی، نیلوفر شهبازی و مهزاد خردمند و اجرای قطعاتی از آلبوم «آیینه ها» به آهنگسازی سهراب پورناظری، خوانندگی همایون شجریان و نوازندگی آیین مشکاتیان، سهراب پورناظری، حسین رضایی نیا از بخش های دیگر جشن سالانه خانه موسیقی و مراسم اختتامیه فستیوال موسیقی تهران در عمارت مسعودیه بود.