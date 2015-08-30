ساغر خواجه امیری کارگردان نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» درباره اجرای این اثر نمایشی در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» روز یکشنبه ۸ شهریور در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود. من در مواجهه اولیه با این بخش از شاهنامه یعنی مبارزه رستم و اشکبوس که سخن از جنگاوری می‌کند، آزمون سختی را برای خود و گروهم آغاز کردم برای اینکه نمی خواستم مخاطب نقالی صرف ببیند بر همین اساس تلاش کردیم که این نمایش ترکیبی از نقالی، نمایش و حتی مدیا باشد.

وی با اشاره به اینکه اولین قسمتی که به این قطعه ادبی فاخر اضافه شد بخش موسیقی بود، بیان کرد: تصمیم گرفتیم که این اثر حماسی و جنگی را موسیقایی اجرا کنیم به همین جهت توسط علی سینا رضانیا که به صورت کاملا تخصصی موسیقی تئاتر کار می کند برای این نمایش موسیقی ساخته شد و تلاش کردیم این موسیقی با موسیقی هایی که در نمایش های آیینی و سنتی شنیده ایم کمی فرق داشته باشد.

خواجه امیری درباره طراحی صحنه و فضاسازی نمایش توضیح داد: در طراحی صحنه هم حال و هوای نقاشی قهوه خانه ای را می بینیم و هم نقوش و خطوطی که برای همه ما دارای هویت است. تلاش شده در این اجرا از مدیاهای موجود به بهترین نحو استفاده شود همچنین طراحی لباس نمایش نیز به شیوه ای صورت گرفته که لباس بازیگران کاملا رنگ و بوی وطنی داشته باشد.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: اگر کمی صادق باشیم متوجه می شویم مخاطب ما نسبت به سالیانی که در قهوه خانه ها می نشست و به نقالی گوش می سپرد، تغییر کرده است. اگر بخواهیم این سنت را حفظ کنیم باید با مطالعه از مخاطب امروز دست به این کار بزنیم. البته نمی گویم اصول را تغییر دهیم اما معتقدم باید کمی منعطف تر به این روند بنگریم، آن وقت است که می بینیم چه تعداد کثیری مخاطب به سمت آیین های نمایشی خودمان جذب می شوند.

وی در پایان صحبت هایش با تشکر از راهنمایی های امیر دژاکام برای اجرای این اثر نمایشی، یادآور شد: بسیار خرسندم که در خانه نمایش اداره تئاتر؛ سالنی که تمامی بزرگان تئاتری روزی در آن اجرا داشته اند، نمایشم را به صحنه می برم. از نظر من این ساختمان با ساختمان قبلی فرقی ندارد چون هرگاه نام اداره تئاتر می آید خاطره آغاز می شود. خوشحالم که روزگاری می توانم با افتخار بگویم من هم در این سالن اجرا داشته ام.

نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به نویسندگی و کارگردانی ساغر خواجه امیری در بخش مرور تئاتر دانشگاهی هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی روز یکشنبه ۸ شهریور ماه در دونوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ درخانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه می رود.

در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا رضانیا آهنگساز، فزیماه فرهنگی آوا، هادی حدادی نوازنده، حسین نعیمائی طراح دکور، شهرزاد شفیعی طراح لباس، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری دستیار کارگردان و سنا رضایی منشی صحنه اشاره کرد.



