به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این مجتمع ظرفیت تولید سالانه ۱یک میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارد. به گفته منابع آگاه، ایران تضمین داده است که گاز طبیعی ارزان قیمت به عنوان ماده خام به این مجتمع پتروشیمی ارائه کند.
سخنگوی شرکت نفت هند از اظهار نظر در مورد صحت خبر خودداری کرده است. شرکت نفت هند، بزرگترین شرکت پالایشی این کشور به شمار میرود. این شرکت برای سودآوری بیشتر تمایل دارد که در صنعت پتروشیمی نیز سرمایه گذاری کند.
دولت هند به دنبال سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در پروژههای انرژی و عمرانی ایران همچون پروژههای بالادستی تولید گاز و توسعه بنادر است. در این میان ایران و هند اخیرا قراردادی برای توسعه بندر چابهار در سواحل دریای عمان امضا کردند که اولین بندر ایرانی است که مستقیما به آبهای اقیانوسی وصل است.
ایران و هند اخیرا مذاکراتی را برای توسعه میدان گازی «فرزاد بی» آغاز کردهاند. قبلا قرار بود هند این میدان را به بهره برداری برساند، اما تحریمها مانع از حضور هند در این پروژه بالادستی (اکتشاف و تولید) شد.
ایران میگوید که برای توسعه میادین نفت و گاز خود نیازمند ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری طی پنج سال آینده است. ایران همچنین گفته است که طرحهای پتروشیمی کشور نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری تا یک دهه آینده دارند.
اعمال تحریمهای بین المللی درچند سال گذشته، بخش انرژی ایران را بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری خارجی برای توسعه پروژههای بزرگ نفتی و گازی کرده است.
حال با توجه به لغو احتمالی تحریمهای ایران تا پایان سال جاری میلادی، هند نیز بیشتر از گذشته به تقویت روابط تجاری با تهران تمایل نشان میدهد.
بلومبرگ مینویسد که در صورت برداشته شدن تحریمها، شرکتهای هندی برای حضور در صنعت نفت ایران باید با شرکتهای بزرگ بین المللی چون رویال داچ شل، توتال و شرکتهای چینی رقابت کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در ابتدای ماه جاری میلادی سفری به هند داشت و در دهلی نو اعلام کرد که ایران و هند قصد دارند در پروژههای انرژی به صورت مشترک سرمایه گذاری کنند.
یادآور می شود هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین است.
