کشف بیش از ۴۱ کیلوگرم مواد مخدر در تایباد

سردار مجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اخبار واصله از معاونت اطلاعات استان، مبنی بر ورود و دپوی محموله مواد مخدر در حوزه استحفاظی گروهان مرزی معدن، مراتب در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: اکیپ هایی متشکل از معاونت اطلاعات هنگ و گروهان مرزی معدن به محل های احتمالی ورود قاچاقچیان مواد مخدر عزیمت و نسبت به انسداد عقبه مرز و پوشش منطقه اقدام کرده و با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی اقدام به پاکسازی و ردیابی منطقه کردند.

وی تصریح کرد: مرزبانان پس از تلاش های بی وقفه در منطقه موفق شدند، تعداد ۲ کوله حاوی ۳۰ بسته مواد مخدر شیشه به وزن ۳۸ کیلو ۸۰۰ گرم و یک بسته مواد مخدر تریاک به وزن ۳ کیلو ۱۰۰گرم، به همراه یک دستگاه بیسیم دستی را که بطرز ماهرانه ای در زیر خاک مخفی شده بود را کشف کنند، که در این راستا تعداد یک نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

شجاع با بیان اینکه شناسایی قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان قرار دارد کرد: دشمنان این خاک و بوم از هر فرصتی به منظور پیشبرد اهداف شوم خود مانند ورود مواد مخدر به داخل خاک کشور عزیزمان استفاده می کنند تا تیشه به ریشه جامعه بزنند، اما مرزبانان با برخورد قاطع و جدی اهداف شوم آنان را نقش بر آب کرده و لذت زندگی در سایه جامعه ای امن را برای هموطنان به ارمغان آورند.