به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره بر اساس رسم هر سال جشنواره فيلم «ياس،» چند تن از چهر‌ه‌های پيشكسوت و فعال در عرصه سينما و تلويزيون مورد تجليل قرار می‌گيرند.

در اين دوره بزرگداشتی براي داوود ميرباقري به پاس فعاليت ۴۳ ساله‌اش در عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون گرفته مي‌شود.

در مراسم افتتاحيه دومين جشنواره بين‌المللي فيلم ياس از سعيد پورصميمی، چنگيز جليلوند و فاطمه گودرزی تجليل شد.

سومين جشنواره بين‌المللی فيلم ويدیويي «ياس» اول تا ششم مهر ماه سال جاري در استان مازندران و به دبيري حسين مسافرآستانه برگزار مي‌شود.