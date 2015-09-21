برگزیده بهترین کارگردانی «یاس» به جشنواره فیلم فجر رود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما با اشاره به توجه به فيلمهای ويديويی گفت: پیشنهادم این است که در کنار تقویت جشنواره فيلم ويديويی و کمک به تولیدات اين حوزه، حمایتی ویژه از برگزیدگان این جشنواره صورت گیرد به عنوان مثال می توان برگزیده بهترین کارگردانی این جشنواره در جشنواره «فجر» حضور پیدا کند.
وی بیان کرد: فیلم ویدیویی همان فیلم سینمایی است که میتواند در اختيار مخاطب قرار بگيرد، اما متاسفانه خود ما سطح آن را تنزل دادهایم و به آن، آن گونه که باید بها ندادهایم. برگزاری یک جشنواره تخصصی چون «یاس» میتواند این نگاه غلطی که تا کنون به فیلمهای ویدیویی بوده را تغییر دهد. دو دوره از این جشنواره با موفقیت برگزار شده و بی شک در دور سوم اتفاقات بهتری رخ می دهد.
تهیه کننده «من دیهگو مارادونا هستم» در ادامه بیان کرد: تجهیزات ساخت فیلم در هر دو مدیوم یکسان بوده و آنچه مهم است تنها جهانبینی کارگردان است. توليد فيلمهای ويديويی از این جهت که کارگردانها بدون عبور از فيلتر و سختگيری های رايج دست به ساخت فیلم میزنند و هر فردی فارغ از اینکه صلاحیت و تخصص ساخت فیلم داشته باشد، می تواند به این فضا ورود کند، که این مساله خوب نیست. اما از طرفی هم خوب است چرا كه دردسرها و کاغذبازی و بروكراسی طولانی ساخت فیلم بلند را ندارد و همچنین تجربه های جدید و ساختارشکنانه را میشود در ساخت این فیلم ها دید.
تهیه کننده «اعترافات ذهن خطرناک من» گفت: به عنوان یک تهیهکننده همیشه سعیام اين بوده كه به بازيگران جوان بها دهم. به نظرم جشنواره فیلم ویدیویی میتواند بازیگران جوان و مستعد را معرفی کند و زمینه ورود آنها به سینمای حرفهای را فراهم سازد. این بازیگران هم می توانند بازی خودشان را در این فیلم ها محک بزنند و تحت قضاوت و داوری متخصصان در این جشنواره قرار بگیرند.
نوروزبیگی در پایان با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر اینکه بهترین کارگردان جشنواره «یاس» در فجر شرکت کند، گفت: به نظرم این بهترین حمایت است. وقتی کسی فیلمش در جشنوارهای تخصصی اول میشود. به طور حتم قابلیت ویژه ای نسبت به دیگر آثار حاضر در جشنواره دارد. چرا که داورهای جشنواره معمولا از چهره های شناخته شده، سینما هستند و معیار آنها حرفهای است. ما نباید این قابلیت را نادیده بگیریم و سازنده این فیلمها را به حال خود رها کنیم در واقع ما با این حمایت برای آینده سینمای ایران سرمایه گذاری میکنیم.
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