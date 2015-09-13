به گزارش خبرگزاری مهر، مانیارد ازیاشی داور بخش مسابقه جهان سومین جشنواره بین المللی فیلم ویدیویی «یاس» می شود. این بازیگر در سال ۱۹۹۱ توانست جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگری جشنواره فیلم برلین را برای بازی در فیلم «مستر جانسون» از آن خود کند.

بازی در اولین فیلم مورگان فری من به نام «بوفا- ۱۹۹۳» مقابل دنی گلاور و بازی مقابل جیم کری در فیلم «وقتی طبیعت فرا میخواند» از جمله فعالیت های هنری این بازیگر است.

تقدیر از یک مادر هنرمند در جشنواره فيلم ياس

امسال در مراسم افتتاحیه این دوره جشنواره فیلم «یاس» از احترام السادات حبیبیان بازیگر مازندرانی تقدير می‌شود.

حبيبان مادر علی رضا و محمدرضا داوودنژاد است كه هميشه در فيلم‌های پسرش به ايفای نقش می‌پردازد. اين بازيگر در فیلم‌هایی «کلاس هنرپیشگی»، «مرهم»، «هوو»، «دختری در قفس»، «بچه های بد»، «بهشت از آن تو» و «مصائب شیرین» بازی کرده است.

همچنین این هنرمند به خاطر بازی در فیلم «مصائب شیرین» ساخته علیرضا داوود نژاد برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر شد.

در دومين دوره اين جشنواره از نادر مقدس كارگردان سينمای ايران تقدير شد.

سومين جشنواره بين‌المللی فيلم‌های ويدیويی «ياس» اول تا ششم مهر ماه سال جاری در استان مازندران و به دبيری حسين مسافرآستانه برگزار می‌شود.