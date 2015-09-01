تلاش برای جلوگیری از تخریب یک محوطه تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عباس باورسایی سرپرست پروژه باستان شناختی گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی تازنگ سوالی بخش صیدون شهرستان باغملک این مطلب را در جلسه گزارش به همکار که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد مطرح کرد .

او با اشاره به اینکه محوطه تازنگ یکی از محوطه های تاریخی مهم شهرستان باغملک، استان خوزستان بوده و در ۷ کیلومتری شمال غرب شهر صیدون واقع شده است تصریح کرد که در پی تعرضات کشاورزان و تسطیح قسمت وسیعی از محوطه به منظور گسترش زمین های کشاورزی و ایجاد مرغداری در قسمت شمالی و جنوبی ، قسمت زیادی از این محوطه از بین رفته است.

به گفته این باستان شناس، علاوه بر این، بخش های دیگری از محوطه نیز در مسیر کانال های آبرسانی مزارع کشاورزی و جاده روستایی قرار گرفته بود که این قسمت ها نیز به این منظور تسطیح و تخریب شده اند.

او تصریح کرد که به این عوامل، آسیب های ناشی از هجوم غارت‌گران اموال تاریخی و حفاران غیرمجاز را نیز باید افزود.

باورسایی اظهار داشت: با توجه به وسعت بسیار زیاد تخریب در محوطه و روند رو به رشد آن، الویت اجرای پروژه ای حفاظتی با هدف جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر محوطه احساس می شد از این رو، محوطه باستانی تازنگ در قالب برنامه ای با هدف تعیین عرصه و حریم مورد گمانه زنی قرار گرفت.

به گفته او، با مشخص کردن وضعیت عرصه و حریم این محوطه و ارائه ضوابط مربوط به آن،می‌توان علاوه بر حفاظت از محوطه و جلوگیری از تخریب ها و تعرضات انسانی به این میراث بشری، راهکارهای مناسبی در خصوص حفاظت عرصه و حریم محوطه و نحوه ساخت و سازهای مسکونی، کاربری‌های کشاورزی، عمرانی و چگونگی عبور معابر در فضای پیرامونی محدوده باستان شناختی ارائه داد.

این باستان شناس، خاطر نشان ساخت که در جریان گمانه زنی محوطه باستانی تازنگ ، تعداد ۳۳ گمانه مورد کاوش قرار گرفت .

باورسایی تصریح کرد : در پایان پروژه گمانه زنی در محوطه تازنگ ۱۴۷قطعه سفال مربوط به دوره های هزاره پنجم پیش از میلاد به دست آمد.

به گفته او در این گمانه زنی همچنین ظروف سفال مربوط به دوره اشکانی ، ساسانی و اسلامی در اشکال و اندازه های متنوعی کشف شد که از جمله آنها می توان به انواع کاسه ها، خمره با دهانه باز و نیز خمره با دهانه بسته در ابعاد مختلف اشاره کرد.

این باستان شناس، آگاهی از گاهنگاری، نوع و روند شکل گیری استقرارها در محوطه و بررسی های آسیب شناختی محوطه ، ارائه راهکارهایی به منظور جلوگیری از آسیب های بیشتر و مشخص کردن عرصه و حریم محوطه را از اهداف کلی پروژه باستان شناختی گمانه زنی محوطه تازنگ اعلام کرد.