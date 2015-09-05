به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احتشامی کارشناس «تکنوازان امروز ایران» درباره ساخت و تولید این برنامه در رادیو فرهنگ گفت: در این برنامه قرار است تکنوازانی که بعد از انقلاب در زمینه تکنوازی آثاری را تولید کرده اند، معرفی شده و آثارشان برای شنوندگان پخش شود.

احتشامی با اشاره به اینکه تکنوازان بنام و صاحب سبکی در این سال ها آثاری را بر اساس اندیشه و احساس خود خلق کرده اند و آثارشان به مردم کمتر معرفی شده است، گفت: هدف ما در این برنامه معرفی و شناساندن نوازندگانی است که آثار خود را با نگاه نو و متفاوت به دستگاه‌ها و گوشه های موسیقی ساخته اند و خلاقیت خود را در استفاده از دستگاه های موسیقی ایرانی به کار برده اند.

وی که از نوازندگان تار موسیقی ایرانی است، یادآور شد: شنوندگان در این برنامه می توانند شاهد معرفی آثار تکنوازانی مانند اردشیر کامکار، سینا جهان آبادی، داوود برزیده، روزبه کلانتری، کامبیز گنجه ای، وحید اسدالهی و کوروش بزرگ پور و بسیاری دیگر از تکنوازان باشند.

کارشناس برنامه «تکنوازان امروز ایران» در پایان گفت: آرم این برنامه بر اساس شعری از صادق رحمانیان مدیر شبکه رادیویی فرهنگ و ساخته صادق نوری اجرا می شود.

برنامه «تکنوازان امروز ایران» کاری از تولید و تامین رادیو فرهنگ است که هر روز ساعت ۶:۱۵ از این شبکه پخش می شود.

تهیه کننده این برنامه یلدا احتشامی، کارشناس فریدون احتشامی و اجرای آن به عهده فاطمه رکنی است که از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ برای علاقمندان موسیقی پخش می شود.