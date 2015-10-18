«تکیه چارسوق» و «اپرای عاشورا» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «تکیه چارسوق» کاری از گروه تامین رادیو فرهنگ است که به مناسب ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به پخش تعزیه خوانی اختصاص دارد. این برنامه در دهه اول محرم هر روز یکی از مجلس های تعزیه خوانی سوگواری امام حسین (ع) و یاران باوفایش را پخش می کند.

مجلس شهادت حربن ریاحی، مجلس شهادت حضرت علی اکبر (ع)، طفلان زینب (س)، حضرت قاسم (ع)، حضرت عباس (ع)، تعزیه روز عاشورا و همچنین ورود اهل بیت امام به شام و وفات حضرت رقیه (س)، تعزیه هایی است که در این برنامه پخش می شود. مرتضی صفاریان سرپرست گروه تعزیه خوانی، خلیل رضایی، قاسم تسبیحی، محمد رضایی، عادل میر اسماعیلی و سید محمدرضا امینی از جمله نقش خوانان این تعزیه خواهند بود.

گزارش رادیو فرهنگ از پشت صحنه اپرای عاشورا

ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین کنسرت موسیقایی خود همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) کنسرت «اپرای عاشورا» را در تالار وحدت برگزار می‌کند. به همین مناسبت رادیو فرهنگ فردا دوشنبه ۲۷ مهر در برنامه «نیستان» با نصیر حیدریان، اولین رهبر مهمان این ارکستر گفتگو می کند.

نصیر حیدریان اولین رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران است که به دعوت علی رهبری مدیر هنری ارکستر سمفونیک کنسرت «اپرای عاشورا» را با همراهی گروه کر در روزهای ۲۴،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰ مهر ماه از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه می برد.

ندا رادمهر گزارشگر برنامه «نیستان» فردا به این بهانه ضمن حضور در پشت صحنه تمرین های ارکستر سمفونیک تهران با نصیر حیدریان اولین رهبر مهمان ارکستر سمفونیک و علی رهبری درباره اپرای عاشورا گفتگو می کند. در این کنسرت قطعه «اپرای عاشورا» اثر بهزاد عبدی اجرا خواهد شد و گروه کر به رهبری رازمیک اوحانیان ارکستر سمفونیک تهران را همراهی می کند.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ ، برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود. این برنامه ضمن معرفی و گفتگو با موسیقیدانان، آهنگسازان و خوانندگان موسیقی ایرانی، شنوندگان رادیو را از آخرین اخبار و تحولات موسیقی کشور مطلع می کند.

این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه : فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود.