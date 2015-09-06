چالش انتقاد مردم از خودروی ملی به برنامه «پایش» کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، مرتضی قرایی، آنوش رهام و مرتضی شفیعی از کارشناس صنعت خودرو مهمانان حضوری برنامه امشب ۱۵ شهریور «پایش» هستند تا در خصوص انتقادهای مردم از خودرو سازان به ویژه نمایندگی های آنها و همچنین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشتری مدار کردن خودروسازان با بینندگان گفتگو کنند.

در بخش دوم برنامه هم فاطمه ذاکریان از کارآفرینان ملی در بخش صنایع دستی حضور خواهد داشت. همچنین در سوال نظر سنجی برنامه پایش آمده است: درصورتی که مردم خودروهای نو داخلی نخرند، احتمال وقوع کدام گزینه در بازار خودرو بیشتر می شود؟

۱- کاهش قیمت خودروهای داخلی

۲- افزایش فروش خودروهای چینی

برنامه «پایش» به تهیه کنندگی علی ملکی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که یک شنبه ها حدود ساعت ۲۳ از این شبکه پخش می شود.