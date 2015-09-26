به گزارش خبرنگار مهر، ژیمناستیک ایران با وجود همه مشکلات و کمبودهای موجود همچنان یکی از فرصت های کسب سهمیه و مدال به شمار می رود. اگرچه شاید ژیمناستیک کارهای ایرانی تنها راه رسیدن به فینال را بلدند و فراتر از آن ظاهر نمی شوند اما کسب نخستین مدال آسیایی ژیمناستیک پس از ۹۰ سال آن هم توسط یکی از ورزشکاران شهرستانی که خارج از تیم ملی تمرین کرده بود نشان داد استعدادهای این رشته کم نیستند.

شرایط برای بانوان ژیمناستیک کار اما قدری متفاوت است. به دلیل شرایط خاص پوششی، بانوان ژیمناستیک کار مسلمان ایرانی تنها فرصت حضور در یکی از شاخه های ژیمناستیک را دارند؛ استپ در رشته ژیمناستیک ایروبیک!

جعفر درویش زاده رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای حضور بانوان در مسابقات بین المللی چه اقداماتی انجام شده است، تصریح کرد: تقریبا دو سال پیش هم فدراسیون و هم سروی نایب رئیس فدراسیون بانوان طرحی را در خصوص پوشش اصولی در گروه سنی پایین به وزارت ورزش و جوانان ارائه داده تا نونهالان و نوجوانان ما در بخش ایروبیک بتوانند در آسیا حضور پیدا کنند که خانم شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان بعد از بررسی ها و پیش‌بینی‌ها نتیجه را به ما اعلام خواهد کرد. البته ما در بخش داوری بالاترین حضور را در رقابت ها داشته‌ایم.

شاید پاسخ درویش زاده خیلی هم منطقی نباشد. انتظار حدود دو ساله برای تایید طرح پوشش بانوان ژیمناستیک کار در رقابتهای بین المللی نشان می دهد که شاید فدراسیون هم خیلی پیگیر نیست. جمیله سروری نایب رئیس بانوان فدراسیون ژیمناستیک به سوالات خبرنگار مهر در این مورد پاسخ داد:

* شرایط برای حضور بانوان مسلمان ایران در رقابتهای بین المللی به چه صورت است؟

- شرایط تنها در یکی از شاخه های ایروبیک ژیمناستیک(استپ) فراهم است. تنها راه حضور بانوان کشورمان در رقابتهای بین المللی سرمایه گذاری روی همین رشته است. ما طرح پوششی نیز در این خصوص تهیه و به وزارت ورزش ارائه کرده ایم.

* دیدگاه وزارت ورزش و جوانان در این خصوص چه بوده است؟ جوابی گرفته اید؟

- در گذشته طرحی را به وزارتخانه ارائه کردیم ولی مورد استقبال خانم اکبرآبادی قرار نگرفت. اما مدتی است که طرح دیگری را ارائه کرده ایم که قرار است خانم شهریان به ما پاسخ بدهند.

* ولی تا آنجایی که من می دانم ما در بخش استپ خیلی هم فعال نیستیم و تنها فراهم آوردن شرایط حضور کافی نیست؟

- بله همین طور است. در واقع بانوان ما شاید خیلی هم انگیزه نداشته باشند. اگر شرایط برای حضور آنها در این رشته فراهم شود فعالیت در آن به مراتب چشمگیرتر خواهد شد. البته با همه این موارد همانطور که خودتان می‌بینید بانوان ما خیلی کار می کنند. ژیمناستیک بانوان رشد زیادی داشته است و تا جایی که بتوانیم مسابقه می کنیم.

* ولی رقابتهای قهرمانی کشور بانوان تعطیل شده است؟

- بله ، علت هم مشکلات مالی است ولی سعی کرده ایم این مسابقات را به صورت لیگ برگزار کنیم. مثلا از ۲۸ شهریور در رشته ژیمناستیک هنری مسابقات در گروه های سنی ۶-۷ سال، ۸-۹ سال، ۱۰-۱۱ سال، ۱۲ تا ۱۵ و بالای ۱۶ سال تحت عنوان لیگ برتر و لیگ دسته یک برگزار شد.

* حضور مربیان و یا داوران در میادین بین المللی به چه صورت است؟

- مربیان خیر، ولی داوران ما فعالیت بین المللی گسترده ای دارند. ما در حدود ۵۰ داور بین المللی داریم که در شاخه های هنری، ایروبیک فعالند و اخیرا سه داور نیز در بخش ریتمیک داریم که بین المللی هستند. داوران بانوی ایرانی سطح بسیار بالایی دارند .

* ولی به نظر می رسد فدراسیون تفاوت زیادی در بخش بانوان و آقایان قائل است!

- به هر حال شرایط بانوان خاص است. آنها فرصت چندانی برای حضور در مسابقات خارجی ندارند. وقتی آقایان مدام در اردو به سر می برند اردوی بانوان به صورت خودگردان اداره می شود. ولی تلاش بانوان ژیمناستیک کار ایرانی تحسین برانگیز است.

* امیدوار به حضور بانوان در تنها فرصت‌شان در رقابتهای بین المللی هستید؟

- بله صددرصد. ما تمام تلاشمان را می کنیم و وزارت ورزش و جوانان نیز همیشه از ما حمایت می کند. امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که بانوان ایرانی که همواره پابه پای مردان در میادین بین‌المللی خوش درخشیده اند از فرصت ها نهایت استفاده را ببرند و مسابقات داخلی ما نیز در شرایطی برگزار شود که ژیمناستیک بانوان پویا فعال و سرزنده باشد.