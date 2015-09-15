سرعت اینترنت همراه اول در خراسان شمالی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت مخابرات خراسان شمالی، مدیر عامل شركت مخابرات خراسان شمالی از افزایش قابل ملاحظه سرعت اینترنت همراه اول در سطح استان خبر داد.

محمد سالاری افزود: با نصب و راه اندازی دو سیستم جدیدBSC در مركز استان، كیفیت و سرعت اینترنت همراه اول در سراسر استان افزایش یافت.

وی ظرفیت این دو سیستم جدید ارتباطی را TRX ۲۸۰۰ اعلام و اظهار داشت: به منظور بهره برداری از سایتهای مورد نظر بالغ بر هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

دهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی نیمه اول مهرماه جاری برگزار می شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از برگزاری دهمین جشنواره تئاتر استان ۷ تا ۹ مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی، حسن عابدی افزود: ۲۸ گروه نمایشی در این جشنواره شرکت کرده اند که هیئت بازبین از روز ۲۶ شهریورماه به مدت سه روز آثار رسیده به دبیرخانه را بازبینی می کنند.

وی اظهار کرد: از ۲۸ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۱۰ اثر از بجنورد، هشت اثر از اسفراین، پنج اثر از شیروان، سه اثر از گرمه و از شهرستان های فاروج و جاجرم به تفکیک هر کدام یک اثر است.

عابدی گفت: جلیل رفیعی، محسن حسن زاده و علیرضا فیروزه بازبینی نمایش های رسیده به دبیرخانه جشنواره را برعهده دارند.

برپایی نمایشگاه انفرادی گرافیک در فاروج

نمایشگاه انفرادی گرافیک با عنوان «من و تجربه هایم» در شهرستان فاروج برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاروج گفت: در این نمایشگاه انفرادی که توسط آرزو ابراهیمی کیا هنرمند این شهرستان برگزار شده، بیش از ۲۰ اثر گرافیکی به سبکهای مختلف هنری اعم از پوستر، تایپوگرافی و غیره به نمایش عموم گذاشته شده است.

جواد نظری افزود: این اولین نمایشگاه این هنرمند فاروجی است که بصورت انفرادی با عنوان «من و تجربه هایم» برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی را حمایت از هنرمندان این عرصه و ترویج این هنر در بین نوجوانان، جوانان و مردم علاقه مند به هنر گرافیک و رشد و توسعه این هنر عنوان کرد.

این نمایشگاه به مدت سه روز تا ۲۶ شهریورماه از ساعت ۸ الی ۱۴ در محل فرهنگسرای فاروج برای بازدید علاقه مندان به هنر گرافیک دایر خواهد بود.