به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان، رئیس محیط زیست شهرستان کهگیلویه در این باره گفت: محیط بانان به جست و جوی منطقه رفته و پس از مدتی رد زنی و دوربین کشی متوجه صدای صحبت کردن دو نفر با یکدیگر شدند.
سید قدرت الله علیپور اظهار داشت: مامورین بصورت نامحسوس به محل حضور افراد ناشناس نزدیک شده و دو نفر را درحالی مشاهده نمودند که یک اسلحه جنگی سیمینوف و یک اسلحه جنگی کلاشینکف در اختیار داشته و مشغول استراحت بودند.
مسئول منطقه حفاظت شده خائیز نیز در این باره گفت: تا حد ممکن به متخلفین نزدیک شدیم تا جاییکه کمتر از ۵ متر با آنها فاصله داشتیم اما هنوز متوجه حضور ما نشده بودند.
هدایت الله دیده بان اظهار داشت: تعداد مامورین سه نفر و متخلفین نیز سه نفر بودند بنابراین از یکدیگر جدا شده در یک لحظه دو نفر به سمت کلاشینکف و یک نفر به سمت سیمینوف دویدیم.
وی ادامه داد: یکی از محیط بانان و دو نفر از شکارچیان بر سر اسلحه سیمینوف با یکدیگر گلاویز شده و یکی دیگر نیز بر سر تصاحب اسلحه کلاشینکف با یکی از متخلفین درگیر شد.
دیدبان تصریح کرد: اسلحه سیمینوف را دست شکارچی متخلف گرفتیم ولی دو متخلف دیگر با ایجاد درگیری کلاشینکف را از دست مامورین خارج کردند ، با این وجود محیط بانان موفق شدند خشاب کلاشینکف را از اسلحه جدا کرده و در اختیار خود بگیرند.
این مسئول اظهار داشت: یکی از متخلفین که اسلحه کلاشینکف را در دست داشت پس از چند متر فرار و عقب نشینی اسلحه را به طرف مامورین نشانه رفته محیط بانان را تهدید به مرگ نمود.
وی گفت: با توجه به اینکه خشاب اسلحه خارج شده و تنها یک فشنگ در اختیار داشت بلافاصله با اسلحه سازمانی به سمت وی شلیک کردیم که با برخورد گلوله به زمین، شکارچی متخلف از تهدید مامورین نا امید شده و با اسلحه کلاشینکف متواری شد.
مسئول منطقه حفاظت شده خائیز افزود: بنابراین دو نفر از متخلفین بازداشت شده و از آنان یک قبضه اسلحه جنگی سیمینوف به همراه ۵ فشنگ و یک خشاب کلاشینکف حاوی ۲۶ فشنگ کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه با توجه به مشاهده رد خون بر روی زمین مطمئن بودیم که متخلفین اقدام به شکار جانوران وحشی کرده اند افزود: به همراه محیط بانان به جست و جوی اطراف محل استراحت متخلفین پرداخته و پس از مدتی جست و جو لاشه دو راس کل وحشی که در زیر یک درخت مخفی شده بود کشف شد .
این محیطبان اظهار داشت: متهمین به همراه لاشه ها، اسلحه و مهمات جنگی کشف شده به پایین کوه منتقل شده و پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی، حمل و استفاده از اسلحه جنگی و تمرد از فرمان و درگیری با مامورین به مراجع قضایی معرفی شدند.
دیدبان ادامه داد: متخلفی که بوسیله یک اسلحه کلاشینکف در زمان درگیری متواری شده بود می دانست که هویتش کاملا شناسایی شده، همچنین دو تن از همدستانش نیز دستگیر شده و فیلم وی نیز در اختیار محیط بانان قرار دارد، یک روز بعد طی تماس تلفنی با اداره محیط زیست اعلام نمود که حاضر به همکاری با مامورین است و اسلحه کلاشینکف را بصورت داوطلبانه به محیط بانان تحویل داد.
محیطبان کوه خائیز تاکید کرد: در جریان درگیری فیزیکی با متخلفین خوشبختانه به هیچ کدام محیط بانان آسیب جدی وارد نشده اما مامورین دچار کوفتگی بدن، خونمردگی و تورم در انگشتان دست شده اند.
وی افزود: در حال متهمین به همراه پرونده تشکیل شده، دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مربوطه و سایر مستندات از جمله فیلم و عکس های موجود در اختیار دادسرای بهبهان قرار دارند و با دستور مقام قضایی تحقیقات از متخلفین در خصوص سلاح های کشف شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه متخلفین می بایست مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو کل وحشی را به حساب دولت واریز نمایند گفت: این متهمین به جرم حمل و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز جنگی و همچنین شکار غیرمجاز جانوران وحشی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
در کهگیلویه و بویراحمد؛
درگیری فیزیکی محیطبانان خائیز باشکارچیان/دوشکارچی دستگیر شدند
یاسوج – محیط بانان منطقه حفاظت شده خائیز کهگیلویه و بویراحمد پس از درگیری با شکارچیان متخلف، موفق به دستگیری دو تن از آنها شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان، رئیس محیط زیست شهرستان کهگیلویه در این باره گفت: محیط بانان به جست و جوی منطقه رفته و پس از مدتی رد زنی و دوربین کشی متوجه صدای صحبت کردن دو نفر با یکدیگر شدند.
نظر شما