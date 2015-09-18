به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان، رئیس محیط زیست شهرستان کهگیلویه در این باره گفت: محیط بانان به جست و جوی منطقه رفته و پس از مدتی رد زنی و دوربین کشی متوجه صدای صحبت کردن دو نفر با یکدیگر شدند.



سید قدرت الله علیپور اظهار داشت: مامورین بصورت نامحسوس به محل حضور افراد ناشناس نزدیک شده و دو نفر را درحالی مشاهده نمودند که یک اسلحه جنگی سیمینوف و یک اسلحه جنگی کلاشینکف در اختیار داشته و مشغول استراحت بودند.



مسئول منطقه حفاظت شده خائیز نیز در این باره گفت: تا حد ممکن به متخلفین نزدیک شدیم تا جاییکه کمتر از ۵ متر با آنها فاصله داشتیم اما هنوز متوجه حضور ما نشده بودند.



هدایت الله دیده بان اظهار داشت: تعداد مامورین سه نفر و متخلفین نیز سه نفر بودند بنابراین از یکدیگر جدا شده در یک لحظه دو نفر به سمت کلاشینکف و یک نفر به سمت سیمینوف دویدیم.



وی ادامه داد: یکی از محیط بانان و دو نفر از شکارچیان بر سر اسلحه سیمینوف با یکدیگر گلاویز شده و یکی دیگر نیز بر سر تصاحب اسلحه کلاشینکف با یکی از متخلفین درگیر شد.



دیدبان تصریح کرد: اسلحه سیمینوف را دست شکارچی متخلف گرفتیم ولی دو متخلف دیگر با ایجاد درگیری کلاشینکف را از دست مامورین خارج کردند ، با این وجود محیط بانان موفق شدند خشاب کلاشینکف را از اسلحه جدا کرده و در اختیار خود بگیرند.



این مسئول اظهار داشت: یکی از متخلفین که اسلحه کلاشینکف را در دست داشت پس از چند متر فرار و عقب نشینی اسلحه را به طرف مامورین نشانه رفته محیط بانان را تهدید به مرگ نمود.



وی گفت: با توجه به اینکه خشاب اسلحه خارج شده و تنها یک فشنگ در اختیار داشت بلافاصله با اسلحه سازمانی به سمت وی شلیک کردیم که با برخورد گلوله به زمین، شکارچی متخلف از تهدید مامورین نا امید شده و با اسلحه کلاشینکف متواری شد.



مسئول منطقه حفاظت شده خائیز افزود: بنابراین دو نفر از متخلفین بازداشت شده و از آنان یک قبضه اسلحه جنگی سیمینوف به همراه ۵ فشنگ و یک خشاب کلاشینکف حاوی ۲۶ فشنگ کشف و ضبط شد.



وی با بیان اینکه با توجه به مشاهده رد خون بر روی زمین مطمئن بودیم که متخلفین اقدام به شکار جانوران وحشی کرده اند افزود: به همراه محیط بانان به جست و جوی اطراف محل استراحت متخلفین پرداخته و پس از مدتی جست و جو لاشه دو راس کل وحشی که در زیر یک درخت مخفی شده بود کشف شد .



این محیطبان اظهار داشت: متهمین به همراه لاشه ها، اسلحه و مهمات جنگی کشف شده به پایین کوه منتقل شده و پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی، حمل و استفاده از اسلحه جنگی و تمرد از فرمان و درگیری با مامورین به مراجع قضایی معرفی شدند.



دیدبان ادامه داد: متخلفی که بوسیله یک اسلحه کلاشینکف در زمان درگیری متواری شده بود می دانست که هویتش کاملا شناسایی شده، همچنین دو تن از همدستانش نیز دستگیر شده و فیلم وی نیز در اختیار محیط بانان قرار دارد، یک روز بعد طی تماس تلفنی با اداره محیط زیست اعلام نمود که حاضر به همکاری با مامورین است و اسلحه کلاشینکف را بصورت داوطلبانه به محیط بانان تحویل داد.



محیطبان کوه خائیز تاکید کرد: در جریان درگیری فیزیکی با متخلفین خوشبختانه به هیچ کدام محیط بانان آسیب جدی وارد نشده اما مامورین دچار کوفتگی بدن، خونمردگی و تورم در انگشتان دست شده اند.



وی افزود: در حال متهمین به همراه پرونده تشکیل شده، دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مربوطه و سایر مستندات از جمله فیلم و عکس های موجود در اختیار دادسرای بهبهان قرار دارند و با دستور مقام قضایی تحقیقات از متخلفین در خصوص سلاح های کشف شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی آغاز شده است.



وی با بیان اینکه متخلفین می بایست مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو کل وحشی را به حساب دولت واریز نمایند گفت: این متهمین به جرم حمل و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز جنگی و همچنین شکار غیرمجاز جانوران وحشی در دادگاه محاکمه خواهند شد.