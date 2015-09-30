کیومرث رحمتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان هرسین همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی گفت: ۱۰۲ بسته فرهنگی از سوی موسسه خیریه عترت بوتراب که از جمله موسسه های فعال حمایت کننده دانش آموزان کم بضاعت است به دانش آموزان هرسینی اهداء شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) هرسین با بیان اینکه واحد اکرام ایتام این مدیریت بسته های فرهنگی ارسال شده را بین دانش آموزان توزیع کرد، گفت: حمایت از دانش آموزان مهمترین هدف این مدیریت است.

رحمتی پور با اشاره به ایجاد شرایط مساعد برای تحصیل دانش آموزان در رشد و شکوفای تحصیلی، افزود: حمایت مادی و معنوی کودکان فقر در آینده را کاهش می دهد.

به گفته این مسئول، کمیته امداد در راستای جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین آمادگی کامل برای خدمت رسانی به مددجویان را دارد.