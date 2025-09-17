به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نگهبان ظهر چهارشنبه از توزیع ۹۷۰ بسته نوشتافزار بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه توزیع این این بستهها از اوایل شهریور ماه آغاز شده است، گفت: ارزش ریالی هر بسته ۱۱ میلیون ریال شده است.
نگهبان در ادامه ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و حامیان، اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای نیکوکاران، لوازم مورد نیاز همه دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۹۰۰ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خمیر هستند.
