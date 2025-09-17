  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

۹۷۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند خمیر توزیع شد

۹۷۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند خمیر توزیع شد

بندرعباس- رئیس کمیته امداد شهرستان خمیر گفت: به همت مراکز نیکوکاری و خیرین، ۹۷۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمیر اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نگهبان ظهر چهارشنبه از توزیع ۹۷۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه توزیع این این بسته‌ها از اوایل شهریور ماه آغاز شده است، گفت: ارزش ریالی هر بسته ۱۱ میلیون ریال شده است.

نگهبان در ادامه ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و حامیان، اظهار امیدواری کرد که با حمایت‌های نیکوکاران، لوازم مورد نیاز همه دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۹۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خمیر هستند.

کد خبر 6592670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها