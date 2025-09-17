بندرعباس- رئیس کمیته امداد شهرستان خمیر گفت: به همت مراکز نیکوکاری و خیرین، ۹۷۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمیر اهدا شد.