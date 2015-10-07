به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «انسان ها و خرچنگ ها» نوشته ژوزوئه دوکاسترو با ترجمه منیز جزنی به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب پنجاه و یکمین شماره از مجموعه «داستان های خارجی» انتشارات امیرکبیر است.

درباره فضای حاکم بر داستان این کتاب می توان گفت در باتلاق و گل و لایی که خرچنگ‌ها در آن می‌جوشند و انسان‌ها در آن می‌لولند، می‌توان موجوداتی دوزیستی آبی خاکی را که نیم انسان و نیم حیوان هستند، مشاهده کرد. این موجودات از دوران کودکی با آبگوشت خرچنگ، با این شیرپستان تغذیه شده اند، برادران شیری خرچنگ‌ها هستند.

ترجمه منیر جزنی از رمان «انسان ها و خرچنگ ها» برای اولین بار در سال ۵۴ توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید و حالا در قالب طرح انتشار دوباره کتاب های قدیمی این انتشارات، با ۱۵۱ صفحه و قیمت ۶۰ هزار ریال به چاپ هفتم رسیده است.

این کتاب پیش تر با عنوان «داستانی از انسان ها و خرچنگ ها» چاپ شده بود.