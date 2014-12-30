امیرکبیر برای چهارمین بار مرغ مینا را کشت

مهدی ساروخانی مدیر بخش تحقیقات و چاپ انتشارات امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «کشتن مرغ مینا» نوشته هارپر لی با ترجمه فخرالدین میررمضانی، پانزدهمین عنوان از مجموعه رمانهای بزرگ دنیاست که انتشارات امیرکبیر چاپ میکند. چاپ اول این کتاب مربوط به سال 1347 است و در سال 90 بود که کنار تعدادی دیگر از عناوین این مجموعه، این رمان را هم احیا کردیم. به این ترتیب این کتاب در سال 93 به چاپ چهارم رسید.
وی افزود: سال 88 بود که در انتشارات امیرکبیر، احیای چاپ رمانهای کلاسیکهای مشهور دنیا را که پیشتر در مجموعه رمانهای بزرگ دنیا چاپ کرده بودیم، آغاز کردیم. در کنار این مجموعه، کتابهای مجموعه «داستانهای خارجی» هم احیا شدند که البته آثاری که در داستانهای خارجی چاپ میشدند و میشوند، از نظر شهرت و اعتبار، درجه پایینتری دارند. چاپ چهارم «کشتن مرغ مینا» بدون تغییر محتوا اما با ویرایشی جدید عرضه شده است.
مدیر بخش تحقیقات و چاپ امیرکبیر ادامه داد: این رمان از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت میشود که دختر یک وکیل سفیدپوست آمریکایی است. این وکیل که اتیکاس فینچ نام دارد، وکالت یک جوان سیاهپوست را به عهده گرفته که متهم به تجاوز به یک دختر سفیدپوست شده است. اتفاقات رمان در یکی از شهرهای کوچک ایالت آلاباما میگذرد و نویسنده وقایع را طوری نگاشته که مردم شهر مورد نظر را انسانهایی نژادپرست نشان میدهد.
ساروخانی گفت: نسخههای چهارمین چاپ «کشتن مرغ مینا» طی این روزها، با 414 صفحه، قطع رقعی و قیمت 12 هزار تومان به بازار نشر آمدهاند.
To Kill a Mockingbird نام همین رمان و فیلمی سینمایی است که در سال 1962 با اقتباس از این کتاب ساخته شد. این فیلم به کارگردانی رابرت مولیگان و بازی گری کوپر تولید شد. این فیلم را با نام «کشتن مرغ مینا» یا «کشتن مرغ مقلد» میشناسند.
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