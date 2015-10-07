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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۲۷

برخورد اتوبوس با شتر ۲۵ زخمی بر جای گذاشت

برخورد اتوبوس با شتر ۲۵ زخمی بر جای گذاشت

زاهدان-رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری روز چهارشنبه در محور زاهدان-نهبندان محدوده سفید آبه ۲۵ نفر زخمی شدند.

فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز چهارشنبه راننده اتوبوس که متوجه حضور شتر در وسط جاده نشده بود با آن برخورد کرد.

وی افزود: بر اثر برخورد شتر با این اتوبوس ۲۵ نفر زخمی شدند که حال عمومی آنان اکنون مساعد است اما بسیاری از زخمی ها دچار شکستگی شده اند.

دکتر راشدی بیان کرد: زخمی های حادثه با شش دستگاه آمبولانس مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و زابل به دو بیمارستان خاتم الانبیا (ص) و علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان منتقل شدند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، همواره در محور زاهدان به نهبندان به سبب پرورش شتر توسط بومیان و رها بودن آنان در دشت شاهد وقوع چنین حوادث تلخی هستیم.

کد مطلب 2935773

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