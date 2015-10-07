برخورد اتوبوس با شتر ۲۵ زخمی بر جای گذاشت

فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز چهارشنبه راننده اتوبوس که متوجه حضور شتر در وسط جاده نشده بود با آن برخورد کرد.

وی افزود: بر اثر برخورد شتر با این اتوبوس ۲۵ نفر زخمی شدند که حال عمومی آنان اکنون مساعد است اما بسیاری از زخمی ها دچار شکستگی شده اند.

دکتر راشدی بیان کرد: زخمی های حادثه با شش دستگاه آمبولانس مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و زابل به دو بیمارستان خاتم الانبیا (ص) و علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همواره در محور زاهدان به نهبندان به سبب پرورش شتر توسط بومیان و رها بودن آنان در دشت شاهد وقوع چنین حوادث تلخی هستیم.