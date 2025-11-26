برخورد خودرو با شتر دو سرنشین خودرو را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در جاده کم‌رضوان لمزان شهرستان بندرلنگه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در مسیر تاریک شب با شتر سرگردانی برخورد کرد.

در اثر شدت ضربه، شتر به طور کامل بر روی خودرو سقوط کرد و سرنشینان در اتاقک خودرو گرفتار شدند.

شهروندان حاضر در محل با تلاش فراوان توانستند، مصدومان را از داخل خودرو خارج کنند تا نیروهای امدادی عملیات انتقال آن‌ها به مرکز درمانی را انجام دهند و شتر نیز بر اثر برخورد تلف شد.

این حادثه بار دیگر خطر همیشگی تردد شترهای رها شده در شب را در محورهای بخش مهران گوشزد می‌کند، مسیری که به دلیل نبود نشانه‌گذاری و پلاک‌گذاری برای دام‌ها، بارها شاهد وقوع حوادث مشابه بوده و معمولاً امکان شناسایی مالک دام وجود ندارد.

گفتنی است، این سانحه ششمین برخورد خودروها با شترهای سرگردان در جاده‌های منطقه مهران طی یک سال گذشته است و تاکنون اقدام اساسی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.