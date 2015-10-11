به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان در پاسخ به نامه رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که خواستار تغییر برنامه نشست خبری شصت و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت - که سلمان رشدی سخنران اصلی آن برنامه است - شده بود، ضمن اظهار امیدواری نسبت به حضور این اتحادیه در نمایشگاه یادشده، اعلام کرد: نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.

متن نامه هاینریش ریته مولر به محمود آموزگار به شرح زیر است: (تصویر نامه را هم می‌توانید اینجا ببینید).

۸ اکتبر ۲۰۱۵ فرانکفورت

آقای محمود آموزگار گرامی

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

عرض تشکر و قدردانی از جهت ارسال نامه در تاریخ ششم اکتبر ۲۰۱۵. اینکه بازار کتاب و فرهنگ آن کشور تا به امروز چنین حضوری فعال و موثر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت داشته است عمیقاً باعث افتخار ما است و صدالبته نشان از مشارکتی کاملاً حرفه‌ای دارد. ما قدردان این رابطه خوب با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هستیم؛ رابطه‌ای پایاپای از مشارکت جستن آن نهاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و حضور ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین و البته مهمترین نمایشگاه کتاب در سرتاسر دنیا سالانه میزبان حضور شرکت کنندگانی از کشورهایی با فرهنگ، سنن و مذاهبی گونه گون از بیش از صد کشور جهان است. فرانکفورت تاکنون رویدادها و مناظراتی عدیده در حوزه مرتبط با صنعت جهانی نشر برپا داشته است که برخی ممکن بوده بسیار بحث‌برانگیز نیز باشند.

امسال نیز ما بیش از ۱۱۱۰ برنامه مجزا خواهیم داشت که اغلب توسط خود ناشرین و غرفه‌داران طرح‌ریزی شده است. در سال‌های گذشته، فرانکفورت افتخار میزبانی از نشست‌های کتابخوانی و دیگر رویدادهای فرهنگی از ناشران ایرانی را داشته است.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.

سلمان رشدی نیز امسال به عنوان یک نویسنده دعوت شده است تا یک روز پیش از آغاز به کار نمایشگاه تازه‌ترین اثر منتشر شده‌اش را معرفی کند. این نشست در مرکز کنگره هتل ماریتیم، نزدیک به نمایشگاه برگزار خواهد شد. ما به هیچ روی علاقه‌مند به از دست دادن حضور همکاران ایرانی‌مان نیستیم. لازم به ذکر است که برنامه معرفی کتاب سلمان رشدی، تنها یکی از چندهزار برنامه طرح‌ریزی شده امسال فرانکفورت خواهد بود.

باعث مباهات ما خواهد بود که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت سال ۲۰۱۵ شرکت نمائید و غنای فرهنگ ایران و توانمندی بازار کتابتان را به جهانیان معرفی نمایید.

با نهایت احترام،

هاینریش ریته مولر

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان