لیگ شطرنج آزاد باشگاه های استان مرکزی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به روش دوره ای در پنج دور و در بخش کلاسیک برگزار شد، تیم های هیات شطرنج شازند و پتروشیمی شازند به ترتیب در سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در پایان لیگ شطرنج آزاد باشگاه های استان مرکزی در بخش کلاسیک قهرمانان میزهای ششگانه، سیدحسین حسینی از تیم شطرنج پتروشیمی شازند با چهار امتیاز به عنوان قهرمان میز یک شناخته شد، علی عالی از تیم شطرنج هیات شطرنج شازند با دو امتیاز به عنوان قهرمان میز دوم معرفی شد و منوچهر رباط میلی از تیم شطرنج نظام مهندسی استان مرکزی با سه امتیاز به عنوان قهرمان میز سه انتخاب شد.

همچنین رضا سعیدی از تیم نظام مهندسی استان مرکزی با سه امتیاز به عنوان به عنوان قهرمان میز چهارم برگزیده شد، جواد شمس از تیم شطرنج پتروشیمی شازند با کسب دو امتیاز به عنوان قهرمان میز پنجم انتخاب شد و سعید شیرزادی از تیم نظام مهندسی استان مرکزی با کسب دو امتیاز به عنوان قهرمان میز ششم معرفی شد.

داوری این مسابقات را ابراهیم فروهر، محمد هادی احمرنژاد و سید مسعود نجفی زاده بر عهده داشتند.

گفتنی است دو بخش نیمه سریع و برق آسای این مسابقات نیز از پانزدهم آبان ماه سال جاری در اراک آغاز می شود.