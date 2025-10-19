آکادمی ناولتی قهرمان لیگ شطرنج استان هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه این مسابقات با حضور ۱۵۹ شطرنج‌باز در قالب ۳۳ تیم از شهرهای مختلف استان و در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

پس از رقابت‌های نزدیک، تیم‌های آنامیس میناب و انجمن شطرنج کارگری میناب به ترتیب عنوان نایب قهرمانی و مقام سوم را کسب کردند.

در بخش تیم‌های ویژه، منتخب سیریک به عنوان برترین تیم شهرستان، مدرسه شطرنج زنده‌یاد بردیا گله‌داری برترین تیم رده سنی زیر ۱۴ سال و تیم صنعت و معدن بشاگرد به عنوان تیم اخلاق معرفی شدند.

رده‌بندی بازیکنان برتر میزهای پنجگانه به تفکیک هر میز به شرح زیر اعلام شد:

میز یک: ابوطالب بهروزفر و تیم آب معدنی لطیف رودان با عملکرد مقتدرانه بر سکوی نخست ایستادند. محمد امین شهسوارپور از آکادمی ناولتی دوم شد و عارفه حسین‌زاده از بانوان دانشگاه علوم پزشکی به مقام سوم دست یافت.

میز دو: عیسی نوروزی از انجمن شطرنج کارگری میناب موفق شد جایگاه نخست را کسب کند، امید ذاکری از آکادمی ناولتی دوم شد و آرتین بحرینی از آلخین بر سکوی سوم قرار گرفت.

میز سه: سید امیر محمد موسوی از آکادمی ناولتی مقام اول را به خود اختصاص داد، یدالله سالاری از انجمن شطرنج کارگری میناب دوم و نبیل عقیلی ساحلی از شهرداری بندر پل سوم شدند.

میز چهار: پارسا رحیمی از آکادمی ناولتی با عملکرد قاطع بر سکوی نخست ایستاد، امین کمالی از نفت ستاره خلیج فارس دوم شد و محمد جواد موسایی از جوانان میناب سوم شد.

میز پنج: حمید راج از اقتدار میناب اول شد، محسن منتظری از خانواده نفت ستاره خلیج فارس دوم و حمید طاهری‌زاده از منتخب سیریک سوم شدند.

این مسابقات زیر نظر داور بین‌المللی فرزانه پیشدار عهدار برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان، فرصتی مناسب برای شناسایی استعدادهای برتر شطرنج استان هرمزگان فراهم کرد.