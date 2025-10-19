  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

آکادمی ناولتی قهرمان لیگ شطرنج استان هرمزگان شد

آکادمی ناولتی قهرمان لیگ شطرنج استان هرمزگان شد

بندرعباس ـ در پایان رقابت‌های لیگ قهرمانی شطرنج استان هرمزگان، تیم آکادمی ناولتی با عملکرد درخشان خود عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه این مسابقات با حضور ۱۵۹ شطرنج‌باز در قالب ۳۳ تیم از شهرهای مختلف استان و در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

پس از رقابت‌های نزدیک، تیم‌های آنامیس میناب و انجمن شطرنج کارگری میناب به ترتیب عنوان نایب قهرمانی و مقام سوم را کسب کردند.

در بخش تیم‌های ویژه، منتخب سیریک به عنوان برترین تیم شهرستان، مدرسه شطرنج زنده‌یاد بردیا گله‌داری برترین تیم رده سنی زیر ۱۴ سال و تیم صنعت و معدن بشاگرد به عنوان تیم اخلاق معرفی شدند.

رده‌بندی بازیکنان برتر میزهای پنجگانه به تفکیک هر میز به شرح زیر اعلام شد:
میز یک: ابوطالب بهروزفر و تیم آب معدنی لطیف رودان با عملکرد مقتدرانه بر سکوی نخست ایستادند. محمد امین شهسوارپور از آکادمی ناولتی دوم شد و عارفه حسین‌زاده از بانوان دانشگاه علوم پزشکی به مقام سوم دست یافت.

میز دو: عیسی نوروزی از انجمن شطرنج کارگری میناب موفق شد جایگاه نخست را کسب کند، امید ذاکری از آکادمی ناولتی دوم شد و آرتین بحرینی از آلخین بر سکوی سوم قرار گرفت.

میز سه: سید امیر محمد موسوی از آکادمی ناولتی مقام اول را به خود اختصاص داد، یدالله سالاری از انجمن شطرنج کارگری میناب دوم و نبیل عقیلی ساحلی از شهرداری بندر پل سوم شدند.

میز چهار: پارسا رحیمی از آکادمی ناولتی با عملکرد قاطع بر سکوی نخست ایستاد، امین کمالی از نفت ستاره خلیج فارس دوم شد و محمد جواد موسایی از جوانان میناب سوم شد.

میز پنج: حمید راج از اقتدار میناب اول شد، محسن منتظری از خانواده نفت ستاره خلیج فارس دوم و حمید طاهری‌زاده از منتخب سیریک سوم شدند.
این مسابقات زیر نظر داور بین‌المللی فرزانه پیشدار عهدار برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان، فرصتی مناسب برای شناسایی استعدادهای برتر شطرنج استان هرمزگان فراهم کرد.

کد خبر 6626889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها