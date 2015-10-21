معابرطرقبه شاندیز نیازمند استاندارد سازی است

سید حسن حسینی در گفت و گو با مهر با اشاره به آمار تردد۷۰ هزار خودرو تنها در یک روز تعطیل در محور مشهد- طرقبه اظهار داشت: بیشترین مشکل ما در روزهای تعطیل در محل سهراهی طرقبه- شاندیز-مشهد و به سمت وکیلآباد است که میبایست فکر اساسی همچون تقاطع غیر همسطح برای آن شود.
وی افزود: متأسفانه ارزش ریالی زمینهای این منطقه بسیار بالا است و لذا تعریض حریم جادههای شهری با کمبود بودجه مواجه است و نیاز به تدابیر استانی و کشوری برای بازگشایی معابر را میطلبد.
وی گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری مشهد و شورای استان راه های دسترسی شهرستان از یک محور به سه محوراستاندارد تبدیل شود و نارضایتی مردم برای ماندن در ترافیک به ویژه در ایام تعطیل در این بخش پوشش داده شود.
سید حسن حسینی گفت: این مهم ما را بر آن داشته که در خصوص حل مشکل ترافیک کار گروهی ویژه متشکل از سازمانهای حملونقل و ترافیک شهرداریهای طرقبه و شاندیز و شورای ترافیک تشکیل و نسبت به تهیه طرح اقدام کنیم.
وی برگزاری انتخابات سالم، تقویت راه های دسترسی، حفظ پهنه های طبیعی و مبارزه با تغییر کاربری های غیر مجاز و تهیه سند توسعه فرهنگی را به عنوان چهار اولویت کاری در سال جاری اعلام کرد.
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