استاندارد تعهد تولیدکننده به سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی ظهر پنج‌شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: استاندارد زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده و یکی از پایه‌های رقابت‌پذیری اقتصاد سالم است.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی استان خراسان رضوی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، افزود: رابطه صنعت و استاندارد زمانی به بهترین نتیجه می‌رسد که در کنار نظارت دقیق و قانونمند، گفتگو، راهنمایی تخصصی و همکاری وجود داشته باشد تا هدف نهایی یعنی ارتقای پایدار کیفیت محقق شود.

وی با اشاره به چالش‌های عدیده تولیدکنندگان از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های بانکی و بحران قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی و با توجه به آثار جنگ بر اقتصاد، حفظ تولید و اشتغال اهمیت دوچندان دارد؛ از این رو درخواست مشخص بنده این است که برای واحدهای نمونه استاندارد، مشوق‌های عملی و ملموسی در نظر گرفته شود.

محمدی گفت: در چارچوب ضوابط و اولویت‌بندی‌های قانونی، واحدهای نمونه استاندارد حتی‌المکان از برنامه‌های قطعی برق در اوج مصرف تابستان و محدودیت‌های گاز در فصل زمستان مستثنی شده یا با محدودیت‌های کمتری مواجه شوند؛ همچنین میزان و دفعات بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای خوش‌سابقه متناسب با نتایج ارزیابی کیفی آن‌ها کاهش یابد تا ضمن حفظ نظارت مؤثر، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.