استاندارد کلید طلایی اعتماد جهانی و جهش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجمآبادی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به آموزههای دینی در زمینه عدالت در ترازو و کسبوکار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، تولید را کلید ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: اگر رهبر معظم انقلاب سالهاست که تولید را به عنوان نیاز اصلی و راهگشای اقتصاد ایران معرفی میکنند، باید بدانیم که تولید صادراتمحور و ارزآور زمانی میتواند در رقابت جهانی موفق باشد که با کیفیت برتر و استانداردهای روز دنیا همراه شود.
وی با اشاره به جایگاه و ظرفیتهای بالای خراسان رضوی در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی دانشبنیان افزود: امروز داروی ایرانی در کشوری مانند تاجیکستان به عنوان یک اولویت و نماد اعتماد عمومی پزشکان شناخته میشود که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای کشور در اثبات کیفیت در عرصه بینالمللی است.
محبی با تأکید بر اینکه حاکمیت و قوای سهگانه باید مشوقهای لازم را برای توسعه فرهنگ استانداردسازی فراهم کنند، تصریح کرد: رهاسازی و بیتوجهی به اجرای دقیق قوانین استاندارد، کمک به سوءاستفادهکنندگان و تخریبکنندگان پایههای اقتصاد و تولید کشور است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ۶۰ مادهای «تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب سال ۱۳۹۶، وظایف این سازمان را در حوزههای تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی انطباق و تایید کیفیت بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: از منظر قانونگذار، سه مسئولیت اساسی پیشروی ما قرار دارد؛ نخست اینکه دستگاههای مسئول باید قوانین استاندارد را با جدیت اجرا کنند؛ دوم اینکه تولیدکنندگان باید کیفیت را سرمایهگذاری و مسئولیت حرفهای خود بدانند؛ و سوم اینکه حقوق مردم در تمامی مراحل تولید، عرضه و مصرف باید به دقت رعایت شود.
وی با تأکید بر نقش فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان در بهروزرسانی استانداردها و افزایش بهرهوری خاطرنشان کرد: فرآیندهای ارزیابی و صدور مجوزها باید شفاف و پیشبینیپذیر باشد و نظارت بر کیفیت به هیچ عنوان نباید تضعیف شود تا با تکیه بر فرهنگ اسلامی و تلاش صنعتگران، شاهد ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و سربلندی بیش از پیش کشور باشیم.
مشهد- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید صادراتمحور و ارزآور تنها با تکیه بر کیفیت و استانداردهای جهانی میتواند اعتماد بازارهای بینالمللی را جلب کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجمآبادی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به آموزههای دینی در زمینه عدالت در ترازو و کسبوکار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، تولید را کلید ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: اگر رهبر معظم انقلاب سالهاست که تولید را به عنوان نیاز اصلی و راهگشای اقتصاد ایران معرفی میکنند، باید بدانیم که تولید صادراتمحور و ارزآور زمانی میتواند در رقابت جهانی موفق باشد که با کیفیت برتر و استانداردهای روز دنیا همراه شود.
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