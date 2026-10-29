استاندارد کلید طلایی اعتماد جهانی و جهش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجم‌آبادی صبح پنج‌شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه عدالت در ترازو و کسب‌وکار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، تولید را کلید ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: اگر رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که تولید را به عنوان نیاز اصلی و راهگشای اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، باید بدانیم که تولید صادرات‌محور و ارزآور زمانی می‌تواند در رقابت جهانی موفق باشد که با کیفیت برتر و استانداردهای روز دنیا همراه شود.



وی با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های بالای خراسان رضوی در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی دانش‌بنیان افزود: امروز داروی ایرانی در کشوری مانند تاجیکستان به عنوان یک اولویت و نماد اعتماد عمومی پزشکان شناخته می‌شود که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در اثبات کیفیت در عرصه بین‌المللی است.



محبی با تأکید بر اینکه حاکمیت و قوای سه‌گانه باید مشوق‌های لازم را برای توسعه فرهنگ استانداردسازی فراهم کنند، تصریح کرد: رهاسازی و بی‌توجهی به اجرای دقیق قوانین استاندارد، کمک به سوءاستفاده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان پایه‌های اقتصاد و تولید کشور است.



نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ۶۰ ماده‌ای «تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب سال ۱۳۹۶، وظایف این سازمان را در حوزه‌های تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی انطباق و تایید کیفیت بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: از منظر قانون‌گذار، سه مسئولیت اساسی پیش‌روی ما قرار دارد؛ نخست اینکه دستگاه‌های مسئول باید قوانین استاندارد را با جدیت اجرا کنند؛ دوم اینکه تولیدکنندگان باید کیفیت را سرمایه‌گذاری و مسئولیت حرفه‌ای خود بدانند؛ و سوم اینکه حقوق مردم در تمامی مراحل تولید، عرضه و مصرف باید به دقت رعایت شود.



وی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان در به‌روزرسانی استانداردها و افزایش بهره‌وری خاطرنشان کرد: فرآیندهای ارزیابی و صدور مجوزها باید شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد و نظارت بر کیفیت به هیچ عنوان نباید تضعیف شود تا با تکیه بر فرهنگ اسلامی و تلاش صنعتگران، شاهد ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و سربلندی بیش از پیش کشور باشیم.