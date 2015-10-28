هفت نامزد ریاست فیفا تایید شدند/ یک نامزد خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر هفت عضو برای جانشینی سپ بلاتر در پست عالی ترین مقام اجرایی فیفا تلاش می کنند. داوید ناخید، بازیکن پیشین تیم فوتبال ترینیداد و توباگو، از جمع نامزدان خط خورده است.

ناخید در حالی از این فهرست کنار می رود که گفته در زمان مناسب و طبق مقررات اعلام شده برای نامزدی ثبت نام کرده است.

هفت نامزد ریاست فیفا به این شرح هستند:

میشل پلاتینی، شاهزاده علی بن الحسین، جیانی اینفانتینو، توکیو سیکسویل، موسا بیلیتی، جروم شامپاین و شیخ سلمان.

پلاتینی در حال حاضر از سوی کمیته اخلاق فیفا در دوران محرومیت به دلیل تخلف مالی به سر می برد با این حال در انتخابات شرکت داده شده است.

انتخابات فیفا در تاریخ ۲۶ فوریه (۷ اسفند) برگزار خواهد شد.