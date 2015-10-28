  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

برای جانشینی بلاتر؛

هفت نامزد ریاست فیفا تایید شدند/ یک نامزد خط خورد

هفت نامزد ریاست فیفا تایید شدند/ یک نامزد خط خورد

فدراسیون بین المللی فوتبال با حضور هفت نامزد در انتخابات فیفا موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر هفت عضو برای جانشینی سپ بلاتر در پست عالی ترین مقام اجرایی فیفا تلاش می کنند. داوید ناخید، بازیکن پیشین تیم فوتبال ترینیداد و توباگو، از جمع نامزدان خط خورده است.

ناخید در حالی از این فهرست کنار می رود که گفته در زمان مناسب و طبق مقررات اعلام شده برای نامزدی ثبت نام کرده است.

هفت نامزد ریاست فیفا به این شرح هستند:
میشل پلاتینی، شاهزاده علی بن الحسین، جیانی اینفانتینو، توکیو سیکسویل، موسا بیلیتی، جروم شامپاین و شیخ سلمان.

پلاتینی در حال حاضر از سوی کمیته اخلاق فیفا در دوران محرومیت به دلیل تخلف مالی به سر می برد با این حال در انتخابات شرکت داده شده است.

انتخابات فیفا در تاریخ ۲۶ فوریه (۷ اسفند) برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2952362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها