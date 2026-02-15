لغو بازی الحسین در لیگ اردن به خاطر دیدار حساس با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الحسین در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۸ بهمن و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر امان از تیم استقلال ایران میزبانی خواهد کرد تا تکلیف تیم صعود کرده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود. بازی رفت دو تیم با برتری یک بر صفر نماینده اردن به پایان رسید و حالا الحسین در حضور هواداران خود می خواهد جشن صعود را برپا کند.
در همین حال و برای آمادگی بیشتر بازیکنان این تیم، اتحادیه فوتبال اردن دیدار الحسین با حریفش در لیگ داخلی این کشور را لغو و به زمان دیگری موکول کرد.
سایت «jfranews» اردن در این رابطه نوشت: تیمهای الحسین و الفیصلی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اردن غایب خواهند بود و به همین دلیل این هفته به جای پنج دیدار، چهار مسابقه برگزار میشود.
اتحادیه فوتبال اردن تصمیم گرفت دیدار الحسین تیم صدرنشین جدول، مقابل تعقیبکنندهاش الفیصلی را به تعویق بیندازد. دلیل این تصمیم، حضور الحسین در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.
رقابتهای لیگ برتر اردن به صورت سه مرحلهای و در قالب لیگ برگزار میشود و در پایان سه مرحله، تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد عنوان قهرمانی را به دست میآورد. همچنین دو تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط میکنند.
در حال حاضر الحسین اربد با ۳۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پس از آن الرمثا و الفیصلی با ۳۰ امتیاز در ردههای دوم و سوم هستند. سپس الوحدات با ۲۷ امتیاز، السلط با ۱۸، البقعه با ۱۷، الجزیره با ۱۵، شباب الاردن با ۱۲، الاهلی با ۹ و در نهایت السرحان با ۴ امتیاز در قعر جدول جای دارند.
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