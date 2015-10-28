فرانسه از حضور ایران در نشست بین المللی وین حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «استفان لوفول» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که این کشور از دعوت و حضور ایران در نشست بین المللی که قرار است روز جمعه در وین پایتخت اتریش با هدف بررسی بحران سوریه برگزار شود حمایت می کند.

لوفول سخنگوی دولت فرانسه گفت که «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه کشورش نماینده این کشور در مذاکرات وین خواهد بود.

تا کنون کشورهای ایران، مصر و عراق از حضور خود در این مذاکرات خبر داده اند.

از زمان آغاز بحران سوریه در مارس ۲۰۱۱ ، پیوستن ایران به روند دیپلماتیک در مورد این بحران که به ویژه آمریکا و روسیه در آن حضور دارند،‌ برای اولین بار روی می دهد.

این در حالیست که روسیه نیز امروز اعلام کرد که نشست مقدماتی وزرای امور خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه روز پنجشنبه در پایتخت اتریش برگزار می شود.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه نشست چهارجانبه مذکور را مقدمه ای برای نشست وین عنوان کرد.