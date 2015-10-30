نشست وین درباره سوریه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در این نشست وزیران خارجه تمامی کشورهایی که به نوعی می توانند در پایان دادن به بحران سوریه نقش ایفا کنند حضور دارند.

در این میان آمریکا از ایران نیز دعوت کرده بود تا در این نشست حضور داشته باشد.

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید دیدگاه طرف‌های گفتگو در مورد بحران سوریه، از جمله جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، این است که حضور ایران در مذاکرات وین، اهمیت دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشنگتن به هیچ‌ وجه موافق فعالیت‌ های ایران در سوریه نیست، اما ایالات متحده اکنون به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد یک گذار سیاسی در سوریه، حضور ایران در مذاکرات لازم است.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین به دیدار شب گذشته وزیران خارجه ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت که دیدار کوتاهی بین وزیران خارجی ایران و آمریکا، محمد جواد ظریف و جان کری، در وین، و در مورد برنامه جامع اقدام مشترک انجام شده است.

این نخستین حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه است. مذاکراتی که موارد پیشین آن به هیچ نتیجه‌ خاصی نرسید و جنگ سوریه نیز طی سال‌های گذشته با بیش از ۲۵۰ هزار قربانی و میلیون‌ها آواره ادامه داشته است.

تهران و مسکو، از مهم‌ترین حامیان اسد بوده و رئیس جمهور سوریه و متحدانش را «خط مقدم» جنگ با «تروریسم» توصیف می‌کنند.

کشورهایی مانند عربستان سعودی، از مخالفان بشار اسد، در عین حال مخالف حملات هوایی روسیه در سوریه، هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز مقام آشنا با موضع ایران گفته است «مذاکرات برای مصالحه صورت می‌گیرد. و ایران آماده است که مصالحه را با نگه داشتن اسد برای شش ماه دیگر در قدرت، بپذیرد».

او افزوده است «انتخاب آینده، البته در نهایت به مردم سوریه باز می‌گردد». روسیه، دیگر حامی بشار اسد، نیز گفته با انتخابات در سوریه موافق است.

مشخص نیست انتخاباتی که از آن سخن می‌رود قرار است به چه شکل و در کدام مناطق سوریه برگزار شود.

ایالات متحده پیشتر از توافق خود با حضور اسد در یک دوره گذار سخن گفته بود، هر چند واشنگتن همواره تاکید کرده است که در نهایت، او نباید نقشی در آینده سوریه داشته باشد.

در هر صورت به نظر نمی‌رسد هیچ یک از مقامات خارجی انتظار تحولی چشم‌گیر را در مذاکرات وین داشته باشند.

آمریکا تاکید کرده است حضور ایران در مذاکرات به این خاطر است که هیچ‌یک از کشورهای تاثیرگذار بر فرایند یافتن راه‌حل سیاسی، کنار گذاشته نشوند.

وزیر خارجه آلمان نیز می‌گوید مذاکرات روز جمعه، اگر فقط به توافق بر سر برخی اصول ختم شود هم، مذاکراتی موفق است و کسی انتظار ندارد تحول خارق‌العاده‌ای در آن رخ دهد.

اصول اولیه‌ای که به نظر می‌رسد در وین مطرح می‌شوند، مواردی مانند حفظ تمامیت ارضی سوریه یا آماده‌سازی فرایند گذار سیاسی و انتقال قدرت هستند.