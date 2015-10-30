آغاز اختلاف افکنی غرب در میان جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت ایران به کنفرانس وین که با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه انجام می شود این کنفرانس شکل جدی تری به خود گرفته اما از آنجا که ظرف یک ماه گذشته مواضع جبهه مقاومت در سوریه به شدت تقویت شده و ارتش سوریه نیز موفق به آزاد سازی مناطقی در حلب شده و بدین ترتیب مواضع گروه های مخالف بشار اسد به شدت تضعیف شده، حامیان غربی مخالفان سوری سناریوی ایجاد اختلاف میان جبهه مقاومت را به راه انداخته اند و تلاش می کنند تا با استفاده از رسانه های خود آتش این اختلاف را گسترش بدهند.
در همین رابطه رویترز از قول یک «مقام ارشد در خاورمیانه» آشنا با موضع ایران در قبال سوریه، مدعی شده است که نشانههایی دال بر احتمال توافق ایران برای انتقال قدرت در دمشق در پی یک دوره شش ماهه، وجود دارد.
مقام طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز که به نام او اشارهای نشده گفته است تهران ممکن است توافق کند در پی دورهای شش ماهه در سوریه، انتخاباتی برگزار شده و سرنوشت بشار اسد مشخص شود.
این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود دوران گذار در سوریه یک دوره چند ساله خواهد بود.
این سخنان در زمان گردهمایی وزیران خارجه کشورهایی مانند آمریکا، ایران، عربستان سعودی، روسیه یا ترکیه در وین، برای مذاکره در مورد بحران سوریه، مطرح شده است.
این نخستین حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه است. مذاکراتی که موارد پیشین آن به هیچ نتیجه خاصی نرسید و جنگ سوریه نیز طی سالهای گذشته با بیش از ۲۵۰ هزار قربانی و میلیونها آواره ادامه داشته است.
تهران و مسکو، از مهمترین حامیان اسد بوده و رئیس جمهور سوریه و متحدانش را «خط مقدم» جنگ با «تروریسم» توصیف میکنند.
کشورهایی مانند عربستان سعودی، از مخالفان بشار اسد، در عین حال مخالف حملات هوایی روسیه در سوریه، هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز مقام آشنا با موضع ایران گفته است «مذاکرات برای مصالحه صورت میگیرد. و ایران آماده است که مصالحه را با نگه داشتن اسد برای شش ماه دیگر در قدرت، بپذیرد».
او افزوده است «انتخاب آینده، البته در نهایت به مردم سوریه باز میگردد». روسیه، دیگر حامی بشار اسد، نیز گفته با انتخابات در سوریه موافق است.
مشخص نیست انتخاباتی که از آن سخن میرود قرار است به چه شکل و در کدام مناطق سوریه برگزار شود.
ایالات متحده پیشتر از توافق خود با حضور اسد در یک دوره گذار سخن گفته بود، هر چند واشنگتن همواره تاکید کرده است که در نهایت، او نباید نقشی در آینده سوریه داشته باشد.
در هر صورت به نظر نمیرسد هیچ یک از مقامات خارجی انتظار تحولی چشمگیر را در مذاکرات وین داشته باشند.
آمریکا تاکید کرده است حضور ایران در مذاکرات به این خاطر است که هیچیک از کشورهای تاثیرگذار بر فرایند یافتن راهحل سیاسی، کنار گذاشته نشوند.
وزیر خارجه آلمان نیز میگوید مذاکرات روز جمعه، اگر فقط به توافق بر سر برخی اصول ختم شود هم، مذاکراتی موفق است و کسی انتظار ندارد تحول خارقالعادهای در آن رخ دهد.
اصول اولیهای که به نظر میرسد در وین مطرح میشوند، مواردی مانند حفظ تمامیت ارضی سوریه یا آمادهسازی فرایند گذار سیاسی و انتقال قدرت هستند.
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